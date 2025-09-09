¿Por qué los jugadores no se presentaron en el Draft de la MLB de 2025?

Rob Manfred, el Comisionado de MLB, está decidido a hacer del Draft de jugadores amateur un espectáculo similar al de otras ligas, como la NBA y la NFL.

Para conseguir su objetivo la primera decisión que tomó fue modificar la fecha del evento e incluirlo en el calendario de las festividades por el Juego de Estrellas de las Grandes Ligas.

Pero ha encontrado resistencia. En 2025 el Draft que involucra a jugadores de ligas colegiales y universitarias de Puerto Rico, Canadá y Estados Unidos se realizó el 13 y 14 de julio en Atlanta. Acondicionaron un lugar para que los atletas esperaran el anuncio de su selección, pero en ninguno de esos días se vio a un solo pelotero desfilar por el sitio.

Manfred reconoce que la asistencia de los jugadores es "obviamente un factor importante” y tiene una teoría interesante para responder a la pregunta de por qué no asistió ninguno.

MLB tiene una teoría

“En parte es cuestión de suerte”, dijo el Comisionado Manfred en una entrevista con ESPN. “Algunas agencias adoptan la postura de que no quieren que sus jugadores estén allí por razones que tendrán que explicarles. Yo no puedo. Porque creo que es un paso importante para promocionar a un jugador y convertirlo en una estrella cuando llegue a las Grandes Ligas. Dicho esto, dan el consejo que dan”.

Los directivos de la liga apuntan a tres agencias que piensan que disuaden a sus clientes de asistir al Draft de MLB. Estas son The Boras Corporation, Excel Sports Management y Wasserman. Y es significativo, porque entre las tres “representan a 18 de las 30 mejores selecciones de este año”, de acuerdo con los datos de ESPN.

¿Fue un boicot de los agentes?

No obstante, las tres agencias negaron que exista una prohibición expresa de asistir al Draft o que tengan una norma al respecto y aseguran que la decisión final es de los jugadores. Pero no ocultan que hay razones para sugerir que no asistan.

“Tengo jugadores seleccionados en el draft que aún tienen que negociar sus contratos”, dijo el reconocido agente Scott Boras, que maneja a la estrella de los New York Mets Juan Soto y otras grandes figuras de la liga. “No se puede salir a desfilar frente a un público en vivo diciendo 'estoy con el equipo' sin saber que van a estar con el equipo. Aún tenemos otras opciones”.

A lo que se refiere el reconocido agente es al hecho de que un jugador de secundaria puede declinar la selección y marcharse a la liga universitaria, y también al hecho de que, aunque los seleccionados dentro de las primeras 10 rondas tiene un valor asignado para el bono de firma, la verdad es que los equipos son libres de dividir sus fondos totales del draft como mejor les parezca.

¿No asistieron para evitar la vergüenza?

Por estas razones los agentes piensan que los jóvenes jugadores prefieren no asistir, pues quieren evitarse una vergüenza pública y prefieren esperar los resultados en un sitio más íntimo.

“La naturaleza única de nuestro sistema de draft y la cultura de los jugadores amateurs es la razón por la que la mayoría decide no asistir”, admitió Joel Wolfe, el vicepresidente ejecutivo del área de béisbol de la agencia Wasserman, al ser consultado por los periodistas. “Nuestra primera ronda es muy impredecible; probablemente hay entre 50 y 80 jugadores que creen que podrían ser seleccionados. Los jugadores no se seleccionan simplemente por su mayor valor o clasificación. Suceden muchas otras cosas antes de ser seleccionados”.

La respuesta de Rob Manfred

Aunque queda claro que deben cambiar algunas cosas para poder cumplir su cometido, Manfred sigue intentando convencer a las agencias más importantes de la importancia de asistir al draft.

A su juicio, la presencia de los jugadores sería beneficiosa “para que se entienda que esto forma parte de una estrategia más amplia de marketing de jugadores que comienza con el Combine, continúa con el draft, continúa con la incorporación de partidos de béisbol de ligas menores a MLB.TV para que la gente pueda ver a estos jóvenes jugadores, y luego se les da mucha importancia cuando tienen la oportunidad de jugar en las Grandes Ligas”.