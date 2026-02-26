Los jugadores que pueden firmar o adquirir los Yankees antes del Opening Day de 2026

Los New York Yankees continúan evaluando ajustes en su roster de cara al Opening Day de MLB en 2026, particularmente en el aspecto ofensivo.

Aunque se ha especulado sobre una renovación profunda en la nómina, incluyendo el lineup dirigido por Aaron Boone, el periodista Joel Sherman señaló que el enfoque del club podría ser más específico que estructural: sumar un bateador derecho con algo de poder y que otorgue profundidad en los jardines, al tiempo de equilibrar una alineación con marcado protagonismo de zurdos.

Es que más allá de figuras consolidadas como Aaron Judge, Giancarlo Stanton y Anthony Volpe, el resto de los titulares proyectados en los Yankees batean desde el lado izquierdo. Entre ellos se encuentran Ben Rice, Cody Bellinger, Jazz Chisholm Jr., Trent Grisham y Ryan McMahon, aunado al receptor Austin Wells. Incluso, el regreso del veterano Paul Goldschmidt no altera esa tendencia general, dado que, a priori, solamente accionaría contra pitchers siniestros.

Ante este panorama, la plana mayor del Bronx, encabezada por el gerente general Brian Cashman, explora alternativas en el mercado. Según Sherman, uno de los nombres vinculados es el de Randal Grichuk, patrullero de 34 años con mucha experiencia y poder ocasional.

También hubo interés en obtener de nuevo al utility Austin Slater previo a que firmara un contrato de ligas menores con los Detroit Tigers. Eso sí, Slater, con más de seis años de servicio en MLB y quien terminó el 2025 en el Bronx, podría quedar libre si no integra el roster inaugural del conjunto felino.

Otro nombre que ha estado en consideración por los Bombarderos es el de Chas McCormick, actualmente con Chicago Cubs tras su paso de varias campañas por Houston Astros. Aunque su perfil ofensivo no destaca tanto por el poder como el de Grichuk o Slater, dejó un recuerdo importante frente a Nueva York en la Serie de Campeonato de la Americana en 2022, curso en el que también ayudó a los espaciales a llevarse la Serie Mundial.

De igual forma, Grichuk aparece como una opción atractiva si las otras alternativas no prosperan (McCormick puede desvincularse de los Cubs el 21 de marzo). En 2025 dividió temporada entre Arizona Diamondbacks y Kansas City Royals (terminó aquí), registrando números discretos en ambas escuadras, a pesar que en 2024 sí mostró un rendimiento ofensivo positivo con los desérticos.

Los Yankees no parecen tener prisa, recordando que, históricamente, han aprovechado el cierre de los Entrenamientos Primaverales para concretar movimientos, cuando el mercado ofrece mayores oportunidades. Y todo indica que en 2026 puede ocurrir igual.

