¿Jugará Shohei Ohtani el Clásico Mundial de Béisbol de 2026 con Japón?

Los organizadores del Clásico Mundial de Béisbol tienen que haber saltado de felicidad a finales de diciembre, cuando Shohei Ohtani confirmó con una publicación en sus redes que se uniría de nuevo a la selección japonesa.

“Estoy feliz de jugar nuevamente representando a Japón”, escribió Ohtani en japonés el 23 de diciembre. Un nuevo anillo de campeón de la Serie Mundial de MLB y la conquista de su cuarto premio MVP no impidieron que el astro de Los Angeles Dodgers decidiera ser parte del combinado que buscará en marzo una cuarta corona.

Shohei Ohtani fue el Más Valioso del Clásico Mundial 2023 | Eric Espada/GettyImages

Para el equipo de Japón es de vital importancia contar con Ohtani, que fue el Jugador Más Valioso de la edición anterior. El jugador de dos vías de 31 años de edad puede resultar clave para un grupo que no parte como principal favorito y que tendrá que emplearse a fondo para batallar con potencias llenas de estrellas como los equipos de Estados Unidos, República Dominicana y Venezuela.

¿Qué números dejó Shohei Ohtani con los Dodgers en 2025?

Su conquista del MVP de la Liga Nacional no fue un regalo. Ohtani lideró al circuito en anotadas (146), slugging (622) y OPS (1.014), remolcó mas de 100 carreras (102) por tercera vez en su carrera y tuvo su segunda temporada con más de 50 jonrones con un tope personal de 55.

Además, volvió a ser un jugador de dos vía. Se pasó la primera mitad de la campaña de 2025 limitado al rol de bateador designado, pero una vez que completó su recuperación de la cirugía Tommy John que tuvo en 2023 volvió al montículo.

Tuvo 14 aperturas entre junio y septiembre, con balance de 1-1, efectividad de 2.87 y 62 ponches por 9 boletos. En la postemporada lanzó 20.1 entradas en cuatro apariciones, incluyendo una salida de 2.1 innings en el Juego 7 de la Serie Mundial con apenas tres días de descanso.

¿Cómo le ha ido en el Clásico Mundial?

La de 2026 será la segunda participación de Ohtani en el Clásico Mundial. Su debut en la edición de 2023 fue de ensueño y se llevó el premio al Jugador Más Valioso con average de . 435, OPS de 1.345 y una marca de 2-0 con efectividad de 1.86 como lanzador.

Resultará inolvidable el momento en el que selló la victoria para Japón en la final con un ponche contra Mike Trout (que todavía era su compañero en Los Angeles Angels) para el último out del juego.

A look back at Shohei Ohtani's #WorldBaseballClassic MVP run 🔥 pic.twitter.com/9scVgelM6J — World Baseball Classic (@WBCBaseball) November 25, 2025

¿Qué rol tendrá en el equipo de Japón?

Es lógico pensar que Shohei Ohtani será uno de los baluartes ofensivos del seleccionado japonés, pero todavía no hay reportes de si estará disponible también para lanzar.

Los Dodgers no pueden impedirle jugar en el Clásico, pero sí pueden poner condiciones a su participación y probablemente una de ellas estará relacionada a su rol de serpentinero. Si no le prohíben subir al montículo, de seguro habrá lineamientos estrictos sobre la cantidad de pitcheos que pueda hacer, el número de innings en los que podría ser usado y más.

También es de suponer que Japón hará lo posible por conseguir que le permitan lanzar, porque varios miembros de su cuerpo de pitcheo (inclusive compañeros de Ohtani en Los Angeles) están en duda.

