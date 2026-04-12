Justin Turner jugará con los Toros de Tijuana de la Liga Mexicana de Béisbol

Justin Turner, ganador de la Serie Mundial de 2020 con Los Angeles Dodgers, al parecer no está listo para retirarse a sus 41 años de edad, y al no conseguir contrato en las Grandes Ligas para la temporada de 2026, decidió hacer sus maletas rumbo a la Liga Mexicana de Béisbol, en donde jugará con los Toros de Tijuana.

"Estoy entusiasmado por unirme al equipo y por traer otro campeonato de regreso a Cerro Colorado. También quería decirles que no se preocupen: la barba, definitivamente, está de vuelta", escribió Turner en su cuenta de Instagram, asegurando que al no acordar con ninguna organización de las Grandes Ligas, optó por seguir activo en tierras aztecas.

Turner pasó la temporada pasada con los Chicago Cubs y participó en 80 partidos, bateando para .219 con tres jonrones, 18 carreras impulsadas y un OPS de .602, desempeñándose tanto en las esquinas del cuadro interior como de bateador designado.

¡ES OFICIAL!



Esta mañana, Justin Turner se convirtió en Toro de Tijuana



Un pelotero que lo deja todo en el terreno para una afición que lo entrega todo en las gradas



Bienvenido a tu casa#TorosDeCorazón❤️ #LlegasteACasa pic.twitter.com/y7uBFYgxSi — Toros De Tijuana 🐃⚾ (@TorosDeTijuana) April 11, 2026

En su carrera en las mayores destacan sus dos invitaciones al Juego de Estrellas, su MVP de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional y el anillo de la Serie Mundial antes mencionada. También tuvo el honor de ganar el premio Roberto Clemente por sus contribuciones a la sociedad y obras de caridad.

En sus 17 años en las mayores registró una línea ofensiva de .283/.360/.454 con 201 jonrones, 832 carreras remolcadas y .814 de OPS, números respetables que coronan una carrera sólida. En tres campañas recibió votos al MVP y en su prime fue reconocido como uno de los mejores antesalistas de la gran carpa.

Para Turner esta experiencia en México podría servir para demostrar que aún puede jugar al más alto nivel, abriendo los ojos de las franquicias de la MLB. Cabe recordar que a diferencia de jugadores como Trevor Bauer, Turner no está vetado del circuito por ningún motivo extradeportivo, por lo que podría regresar a cualquier equipo que necesite un bate veterano.

¿Cuándo Justin Turner ganó la Serie Mundial y cuáles fueron sus números?

Justin Turner ganó la Serie Mundial con Los Angeles Dodgers en el 2020, tras vencer a los Tampa Bay Rays en seis juegos.

Turner fue una pieza fundamental en el esquema ofensivo de los Dodgers durante esa serie. Sus números específicos en los 6 juegos de 2020 fueron:

Promedio de bateo: .320

Hits: 8 en 25 turnos al bate.

Jonrones: 2

Dobles: 4

Carreras impulsadas (RBI): 2

Carreras anotadas: 5

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