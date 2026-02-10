Justin Verlander regresa a los Detroit Tigers con acuerdo para la temporada 2026

Justin Verlander acordó este martes su regreso a los Detroit Tigers en 2026 con un contrato que le permitirá devengar 13 millones de dólares, $11 millones de los cuales se le pagarán de forma diferida, informó Robert Murray de FanSided.

Verlander, quien aseguró estar activo para su campaña 21 en las Grandes Ligas, vuelve a la organización en la que se consagró como uno de los mejores abridores de su generación, no en vano ganó con la camiseta de los felinos el MVP de la Liga Americana (2011), el Cy Young del joven circuito (2011) y el Novato del Año en 2006, además de seis invitaciones al Juego de Estrellas.

El derecho de 42 años de edad tiene un currículum envidiable en las mayores, exhibiendo en sus vitrinas tres premios Cy Young, la Triple Corona del Pitcheo, dos anillos de Serie Mundial, dos títulos de efectividad y 9 invitaciones al Juego de Estrellas. Llegará a la campaña de 2026 con 3.553 ponches, a la espera de un retiro digno que le haga sólo esperar por una exaltación al Salón de la Fama en su primera aparición en las boletas de la Asociación de Escritores de Béisbol de Norteamérica.

Pese a lo que significa como abridor en la MLB, los mejores momentos de Verlander ya pasaron, por lo que la firma para Detroit es una especie de seguro de vida, sabiendo que Tarik Skubal será agente libre en 2027 y podría ser cambiado antes de la fecha límite de la campaña que se avecina.

The Tigers have signed three-time American League Cy Young and nine-time All-Star RHP Justin Verlander to a one-year contract for the 2026 season.



Welcome home, JV! pic.twitter.com/R1T1378gwn — Detroit Tigers (@tigers) February 10, 2026

Skubal le dio un golpe histórico en los anales del arbitraje salarial de las Grandes Ligas al vencer en la audiencia a los Tigers, logrando ganar 32 millones de dólares en la temporada de 2026 antes de convertirse en agente libre. El acuerdo de Skubal es el más grande jamás otorgado a un jugador elegible para el arbitraje salarial, superando el contrato de Juan Soto con los New York Yankees en 2024 por un millón de dólares.

Verlander, por su parte, registró una efectividad de 3.85 con un FIP de 3.85 y 8.1 K/9 en 152 entradas (29 aperturas) para los Gigantes en 2025. Además sumó 137 ponches y 52 boletos en sus salidas como iniciador.

El experimentado lanzador ha vestido las camisetas de los Tigres, Astros de Houston, Mets de Nueva York y Gigantes de San Francisco en su carrera en las mayores, la cual podría finalizar de forma digna, en el equipo en donde todo comenzó.

