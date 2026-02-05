Tarik Skubal gana audiencia de arbitraje salarial y supera monto histórico de Juan Soto

Tarik Skubal dio este jueves un golpe histórico en los anales del arbitraje salarial de las Grandes Ligas al vencer en la audiencia a los Detroit Tigers, logrando ganar 32 millones de dólares en la temporada de 2026 antes de convertirse en agente libre.

Los bengalíes habían solicitado ante el juez pagar 19 millones de dólares a su as, sin embargo, el monto no fue considerado como justo para el dos veces ganador del Cy Young. La diferencia de 13 millones de dólares antes de la audiencia del miércoles fue la mayor desde que la MLB implementó el sistema de arbitraje en 1974.

Además, el acuerdo de Skubal es el más grande jamás otorgado a un jugador elegible para el arbitraje salarial, superando el contrato de Juan Soto con los New York Yankees en 2024 por un millón de dólares.

Skubal ha sido el ganador del Cy Young en la Liga Americana en las últimas dos temporadas, teniendo en sus registros dos invitaciones al Juego de Estrellas, la Triple Corona del pitcheo en 2024 y par de títulos de efectividad seguidos en el joven circuito.

Detroit arriesgó más que dinero yendo al arbitraje con el zurdo de 29 años, ya que al no querer pagarle el dinero que el pitcher creía que merecía, ahora tendrán que verlo partir en la agencia libre después de la campaña de 2026, teniendo la obligación de cambiarlo antes de la fecha límite.

Skubal parece decidido a salir de Detroit tras haber acudido al arbitraje, siempre y cuando no reciba una oferta multianual multimillonaria, que lo haga el lanzador mejor pagado de las mayores.

Recuérdese que los Tigers acaban de firmar al agente libre Framber Valdez por 3 años y 115 millones de dólares, quizás cubriéndose la espalda ante una posible salida de Skubal en julio. Además, este acuerdo pone precio al talento de Skubal, cuyo valor de mercado es de 300 millones de dólares por 8 años, según el portal de Spotrac.

Skubal dejó marca de 13-6 con 2.21 de efectividad, 241 ponches, 33 boletos, 2.45 de FIP, 0.891 de WHIP y un blanqueo en 195.1 entradas de labor (31 aperturas) en la temporada de 2025.

Esta semana trascendió que los Dodgers de Los Angeles preparan una oferta de cambio por el zurdo en las próximas semanas, sin embargo, los bengalíes quizás esperen hasta julio para tomar una decisión con su as.

