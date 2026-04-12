Kenley Jansen llega a 478 salvados en la MLB: ¿Quiénes lo superan en la lista histórica?

El viernes en la noche, cuando Kenley Jansen retiró a los tres bateadores de Miami Marlins a los que se enfrentó en Comerica Park, llegó a una cifra importante en su carrera en MLB.

El cerrador de Detroit Tigers sumó su segundo juego salvado de esta temporada, con el que llegó a 478 rescates de por vida. La cifra le permitió igualar a Lee Smith (un miembro del Salón de la Fama) en el tercer lugar de todos los tiempos.

Jansen, de 38 años de edad y nacido en Willemstad, Curazao, es consciente de la importancia de este hito. “Es un gran honor estar empatado con [Smith]”, dijo el lanzador que en 2026 juega su temporada número 17 en las Grandes Ligas y viste su quinto uniforme. Antes fue parte de Los Angeles Dodgers, Boston Red Sox, Atlanta Braves y Los Angeles Angels.

With his 478th career save tonight, Kenley Jansen is now tied with Lee Smith for 3rd on the MLB all-time saves list!



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“Se sintió genial. Esto es lo que me impulsa a ayudar a mis compañeros a ganar. Me demuestra que sigo siendo constante en el campo, que sigo rindiendo al máximo y que haré todo lo posible para ayudar a este equipo a ganar partidos”, agregó, en declaraciones reproducidas por el portal de MLB.

Ahora sólo hay dos lanzadores con más juegos salvados en la historia de MLB que Jansen: el panameño Mariano Rivera y Trevor Hoffman.

“Creo que es difícil dimensionar exactamente lo que significa esa cifra”, dijo el manager de Detroit, A.J. Hinch. “Es decir, es una cantidad extraordinaria de rescates lanzando en muchos partidos importantes. No estoy seguro de cuántos de mis jugadores conocen a Lee Smith, lo que hizo en el juego, pero es bueno que se reconozca a algunos jugadores que nos precedieron y que hicieron cosas realmente increíbles”.

¿Cuándo se empezó a hablar de juegos salvados en MLB?

El término “juego salvado” se empezó a utilizar entre los gerentes generales en la década de los años 50, pero no se mencionaban parámetros específicos. Se usaba para referirse a un lanzador que entraba al juego con ventaja y preservaba la victoria, sin importar la diferencia en el marcador.

Fue el periodista Jerome Holtzman, en la década de 1960, quien estableció unos criterios específicos para los juegos salvados, pero no se aceptaron como una estadística oficial hasta el año de 1969. Entre los líderes de todos los tiempos hay varios miembros del Salón de la Fama, encabezados por el relevista de New York Yankees, Mariano Rivera.

¿Quiénes son los cerradores con más salvados en la historia de MLB?

Puesto Lanzador Salvados Estado 1 Mariano Rivera 652 Retirado (Salón de la Fama) 2 Trevor Hoffman 601 Retirado (Salón de la Fama) 3 Kenley Jansen 478 Activo 4 Lee Smith 478 Retirado (Salón de la Fama) 5 Craig Kimbrel 440 Activo 6 Francisco Rodríguez 437 Retirado 7 John Franco 424 Retirado 8 Billy Wagner 422 Retirado 9 Dennis Eckersley 390 Retirado (Salón de la Fama) 10 Joe Nathan 377 Retirado

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