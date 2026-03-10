Kiké Hernández regresa a los Dodgers tras acompañar a Puerto Rico en el Clásico Mundial

Kiké Hernández regresó al campamento de primavera de Los Angeles Dodgers en Arizona, tras pasar varios días junto a la selección de Puerto Rico durante el inicio del Clásico Mundial de Béisbol 2026.

Aunque no formó parte del roster oficial del elenco boricua, el versátil pelotero decidió viajar a la isla para acompañar al núcleo que dirige Yadier Molina durante los primeros encuentros del torneo, considerando que recibió una invitación del capitán, el receptor Martín Maldonado.

La presencia de Hernández, reconocido por su liderazgo y experiencia en escenarios de alta competencia, fue valorada positivamente por Molina, quien destacó en el diario Primera Hora la influencia que el utility de los Dodgers tuvo en el clubhouse y el dugout, especialmente entre los peloteros más jóvenes de la nómina en los primeros desafíos del WBC.

“Muy contento de verlo (a Kiké) aquí, aunque fue corto el tiempo. Me hubiese encantado tenerlo por mucho más tiempo. Es un tremendo ser humano, tremendo compañero de equipo; ayudó a estos jóvenes a prepararse a jugar con confianza y pienso que eso es bien importante”, acotó Yadi durante la tarde del lunes.

Kike Hernández partió a Arizona ayer para retormar su spring training con los Dodgers luego de un fin de semana con el Team Rubio en el Bithorn. #worldbaseballclassic — Jorge Figueroa Loza (@jorgefloza) March 9, 2026

Quien ha sido parte de tres anillos conseguidos de Serie Mundial para los Dodgers compartió su experiencia con los integrantes de Puerto Rico, ayudando a reforzar la confianza especialmente de los que se estrenaron disputando el mencionado torneo internacional. De hecho, para Molina ese tipo de liderazgo resulta fundamental en un equipo que busca mantener una base sólida de cara al futuro.

A sus 34 años, el ex Boston Red Sox, entre otras escuadras de MLB, no pudo integrar la lista final de 30 peloteros que presentó la Federación de Béisbol de Puerto Rico debido a la cirugía de codo izquierdo que se realizó en noviembre pasado. Sin embargo, su cercanía con la selección refleja su compromiso con el programa nacional, después de ser participe de las anteriores dos ediciones del Clásico.

Tras su paso por Puerto Rico, donde se lleva a cabo el Grupo A del WBC, Hernández vuelve a enfocarse en su preparación para la venidera zafra de Grandes Ligas con unos Dodgers con quienes firmó recientemente un contrato por un curso y 4.5 millones de dólares, en vías de representarlos por décima campaña.

Con su regreso al Spring Training de los azules, el dueño de 12 ejercicios en las mayores buscará recuperar ritmo y consolidar su rol como pieza versátil en el esquema del piloto Dave Roberts.

Más contenido de Los Angeles Dodgers