Konnor Griffin firma contrato récord con Pirates: Salario, números y ranking de prospectos

Los Pittsburgh Pirates decidieron no esperar más y en su afán de conseguir una solución a sus problemas en el campocorto, harán que Konnor Griffin debute en MLB en su primera serie en casa de esta temporada.

Pero antes de que el novato ponga un pie en el PNC Park, de acuerdo con un reporte de Buster Olney para ESPN, firmará un contrato que deja atrás la marca para un prospecto que habían impuesto Seattle Mariners y Colt Emerson recientemente.

Griffin, de 19 años de edad, es el prospecto número 1 del ranking MLB Pipeline y se pensó que haría el roster del Opening Day. Sin embargo, los Pirates decidieron que comenzara la campaña en Triple A para que se reencontrara con su mejor versión, después de una primavera en la que mostró poca disciplina en el plato.

“Fue difícil, porque sentía que estaba muy cerca”, reconoció Griffin sobre su reasignación. “Pero ahora también tengo un poco más de tiempo para prepararme. Puedo volver a hacer lo que sé hacer”. Fue justamente lo que hizo en el Indianapolis, y la razón por la que se ganó el llamado y el acuerdo.

Konnor Griffin gets a nine-year, $140 million deal from the Pirates. That shatters the record for largest contract before making an MLB debut pic.twitter.com/FB5uFyrzo2 — Talkin' Baseball (@TalkinBaseball_) April 2, 2026

¿Cómo es el contrato?

A Konnor Griffin lo tomaron en la primera ronda del draft de 2024 (fue la novena selección general) y le dieron un bono de firma de $6.5 millones. El reporte de Olney - que todavía no ha sido confirmado por los Pirates - habla de que alcanzaron un acuerdo para un contrato de 140 millones de dólares por nueve temporadas, lo que le daría un salario promedio anual de $15.5 millones. De momento se desconocen los detalles y cláusulas, no ha informado si empezará a correr desde 2026 o le pagarán salario mínimo esta temporada.

¿Por qué es récord?

El contrato de Griffin con Pittsburgh es ahora el más grande para un prospecto que no ha debutado en las Grandes Ligas, y superó la marca que habían impuesto los Seattle Mariners con otro campocorto del top 10 de promesas de MLB, Colt Emerson, a quien le dieron el martes de esta semana un pacto de ocho temporadas y 95 millones de dólares.

¿Qué números dejó Konnor Griffin en ligas menores?

Konnor Griffin se destacó en su primer año como profesional en las granjas de Pittsburgh, en las que jugó en tres niveles (Clase A-, A+ y Doble A) y en general bateó para promedio de .333 con OPS de .942 en 122 juegos. Conectó 23 dobles, cuatro triples, 21 cuadrangulares y sumó 94 carreras impulsadas, 117 anotadas y 65 bases robadas. Ganó de forma unánime el Jugador del Año de las menores.

Cuando los Pirates decidieron enviarlo a Triple A se encargó de enviar un mensaje: estaba listo para la promoción a las mayores y lo demostró dando siete hits, incluyendo tres dobles, para un promedio de .438 y OPS de 1.196 en sus primeros 16 turnos al bate. Tomó cinco bases por bolas por apenas cuatro ponches.

¿Cuáles son las fortalezas de Konnor Griffin?

Es un ganador del Guante de Oro de ligas menores como campocorto, pero es su potencial ofensivo el que le hace destacarse. El poder de Griffin ha hecho que se le considere un talento generacional y ahora tendrá que demostrarlo en las Grandes Ligas.

¿Cuáles son los 10 mejores prospectos de la MLB en 2026?

Jugador Equipo Posición Konnor Griffin Pittsburgh Pirates Campocorto Kevin McGonigle Detroit Tigers Campocorto Jesús Made Milwaukee Brewers Segunda base/Campocorto Leo De Vries Athletics Campocorto JJ Wetherholt St. Louis Cardinals Infielder Sebastian Walcott Texas Rangers Campocorto/Tercera base Colt Emerson Seattle Mariners Campocorto Max Clark Detroit Tigers Outfielder Bubba Chandler Pittsburgh Pirates Lanzador derecho Trey Yesavage Toronto Blue Jays Lanzador derecho

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