El legado de David Ortiz en los Red Sox: ¿Cómo el Big Papi cambió la historia de Boston?

David Ortiz llegó a los Boston Red Sox por una recomendación de Pedro Martínez, después de que ambos coincidieran en un restaurante y el bateador designado le contara al lanzador que había sido dejado libre por los Minnesota Twins.

Martínez hizo algunas gestiones para recomendar la contratación de Ortiz y el resto es historia. El Big Papi se convirtió en una leyenda para la organización de Boston, ayudó a quebrar una maldición de 86 años sin ganar un campeonato y ahora su placa está en el Salón de la Fama de Cooperstown, con la gorra de los Red Sox.

Ortiz le regaló a la afición de Boston dos premios MVP de Serie Mundial y también demostró un ferviente amor por la camiseta del club. De hecho, en la actualidad, trabaja para una reconocida cadena televisiva que cubre la MLB, como analista especial de los Red Sox.

Más allá de ser un líder carismático, era un bateador que se crecía en los momentos importantes y que en los playoffs, era una máquina de impulsar carreras. Su legado quedará marcado como quizás el bateador más oportuno en la historia de la organización.

Llegó en la temporada 2003 como agente libre, tras ser liberado por Minnesota. Un año después estaba celebrando el título de Serie Mundial, tras barrer 4-0 a los St. Louis Cardinals.

¿Cuáles son sus estadísticas durante su carrera en MLB?

Ortiz en 2006 tuvo una temporada histórica, al conectar 54 cuadrangulares, la cifra más grande en cuanto a jonrones se refiere en la organización. Tuvo una impresionante carrera de 20 años, con cifras que lo convirtieron en un miembro del Salón de la Fama, pese a ser bateador designado.

Disputó un total de 2.408 juegos en su trayectoria en la MLB, registrando un promedio de bateo de .286 con 2.472 hits, 541 jonrones (puesto 17 de todos los tiempos), 632 dobles (puesto 12) y1.768 carreras impulsadas.

¿Ortiz fue el héroe para romper la Maldición del Bambino?

Algunos analistas creen que sin la presencia de Ortiz, los Red Sox de 2004 no hubieran conseguido la remontada ante los Yankees de Nueva York en la Serie de Campeonato de la Liga Americana, después de estar perdiendo 0-3, en lo que se considera la hazaña más grande en series de playoffs para cualquier equipo de los deportes estadounidenses.

Ortiz conectó jonrones claves en extra innings tanto en el Juego 4 como en el Juego 5 de esa recordada serie contra los Yankees. Fue nombrado MVP de esa Serie de Campeonato y su compatriota Manny Ramírez se llevó el mismo premio, pero en la Serie Mundial.

El dominicano brilló cada vez que le tocó disputar una Serie Mundial, con el título conseguido en 2007 ante los Colorado Rockies y el último de 2013, que logró siendo un veterano en esa recordada final ante los St. Louis Cardinales en la que también fue nombrado MVP, con un average de .688.

David Ortiz fue seleccionado al Salón de la Fama en 2022 | Billie Weiss/Boston Red Sox/GettyImages

¿Cuáles fueron los premios que obtuvo en su carrera?

David Ortiz revalorizó la posición de bateador designado, ya que en el mercado no estaban bien valorados los jugadores que no tenían un puesto a la defensiva. Sin embargo, su bate fue tan importante, que ahora reciben mejores contratos en la MLB.

El quisqueyano fue 10 veces All-Star, 7 veces Bate de Plata (Silver Slugger), 3 veces campeón de Serie Mundial y dos veces MVP de la final de la MLB. Su impacto fue tal que en 2022 recibió la noticia de que había sido seleccionado al Salón de la Fama de Cooperstown, en su primer año de elegibilidad, lo que habla del significado que tuvo para este deporte.

"Gracias Dios, por darme las fuerzas todos estos años para mantenerme fuerte y con los pies sobre la tierra, con todos los altibajos y los sacrificios que tuve que hacer para estar aquí con ustedes hoy”, dijo Ortiz en su discurso de ingreso al HOF.

“Cuando pienso en Boston, pienso en el 2004, el 2007 y por supuesto, el 2013, después de que la ciudad fuera conmocionada por el atentado terrorista”, dijo el quisqueyano, sobre los tres campeonatos que logró con la camiseta de Boston.

