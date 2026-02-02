Así será el lineup de los Cincinnati Reds con Eugenio Suárez en la temporada de 2026

Una de las grandes noticias del fin de semana fue el acuerdo que le permitirá a Eugenio Suárez volver a ser miembro de Cincinnati Reds, el equipo con el que se convirtió en una estrella de MLB.

De acuerdo con los reportes de periodistas especializados en Grandes Ligas, el antesalista venezolano acordó por una temporada con un salario garantizado de 15 millones de dólares. El convenio -que está pendiente de exámenes físicos- incluye una opción mutua por $16 millones para 2027.

A Suárez, de 34 años de edad, lo vincularon hace algunas semanas con Boston Red Sox (que buscan un tercera base tras perder a Alex Bregman en la agencia libre) aunque se desconoce si llegaron a profundizar en las negociaciones.

Slugger Eugenio Suárez and the Cincinnati Reds are in agreement on a one-year, $15 million contract that includes a mutual option for the 2027 season, sources tell ESPN. The best bat left on the market goes to Cincinnati, where he's expected to get most of his at-bats at DH. — Jeff Passan (@JeffPassan) February 1, 2026

Hay reportes de que Pittsburgh Pirates le hizo una oferta similar a la de Cincinnati y que incluso estaban abiertos a mejorar en cantidad y extensión, pero el jugador eligió regresar a los Reds por la familiaridad con la organización y porque su parque favorece más a los bateadores.

Allí se espera mucho de su aporte ofensivo, pues viene de tener en 2025 su segunda campaña -dividida entre Arizona y Seattle- con 49 cuadrangulares y además alcanzó un tope personal con 118 carreras impulsas. También llegó a su tercera zafra seguida con por lo menos 28 dobles y ha superado la barrera de los 30 vuelacercas en seis de sus últimas siete temporadas, con la única excepción de la campaña de 2020 recortada por la pandemia del COVID-19.

¿Qué números dejó Eugenio Suárez en Cincinnati?

Eugenio Suárez ha jugado 12 temporadas en las Grandes Ligas y en siete de ellas (entre 2015 y 2021) vistió la camiseta de Cincinnati Reds.

En ese lapso, el venezolano disputó 916 partidos en los que dejó números de .253/.335/.476, con OPS de .811, 189 jonrones (tiene 325 de por vida), 144 dobles y 524 carreras impulsadas de las 1.814 que tiene en su carrera. Además fue a su primer Juego de Estrellas (tiene dos invitaciones) y apareció dos veces en el top 20 de las votaciones para el MVP de la Liga Nacional.

¿Cuál será su rol en los Reds en 2026?

De acuerdo con la información que maneja el periodista de ESPN Jeff Passan, Suárez está llamado a ser bateador designado como su rol principal en Cincinnati, que tiene a Ke’Bryan Hayes como titular de la tercera base.

Sin embargo, no se descarta que el venezolano haga algunas apariciones eventuales en la antesala e incluso en la primera base, a pesar de que sólo tiene tres apariciones en esta posición en sus 12 años de experiencia en las Grandes Ligas. Todas ellas fueron en la campaña de 2025.

En el esquema ofensivo es muy seguro que lo veremos en la parte media del lineup, y que será el cuarto bate del manager Terry Francona.

Así será el lineup de Cincinnati Reds en 2026 con la firma de Eugenio Suárez:

Jugador Posición TJ Friedl Jardinero central Noelvi Marte Jardinero derecho Elly De La Cruz Campocorto Eugenio Suárez Bateador designado Sal Stewart Primera base Tyler Stephenson Receptor JJ Bleday Jardinero izquierdo Matt McLain Segunda base Ke’Bryan Hayes Tercera base

Más noticias sobre MLB