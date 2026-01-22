El lineup de los New York Mets con Luis Robert en la temporada de 2026

Los rumores de MLB indican que New York Mets estaba tras la pista de Luis Robert desde el período de cambios de la temporada de 2024. Tiene sentido que se interesaran en ese momento, porque el cubano de 28 años de edad venía de una campaña estelar.

Aún así, fue una sorpresa la noticia de su adquisición por la vía del cambio esta semana. Mucho más cuando se supo que entregaron al infielder Luisangel Acuña (el hermano menor de Ronald Acuña Jr.) y el lanzador derecho Truman Pauley en la transacción.

Fue, tal vez, un movimiento desesperado tras perder a Kyle Tucker con Los Angeles Dodgers. O al menos así lo interpretan los analistas de Grandes Ligas, aunque era pública la necesidad de los metropolitanos de conseguirle un outfielder al manager Carlos Mendoza antes del Día Inaugural.

Mets reportedly acquire OF Luis Robert Jr. from White Sox for INF Luisangel Acuña and RHP Truman Pauley, per multiple reports including MLB's @Feinsand. pic.twitter.com/CBDVNyx4pu — MLB (@MLB) January 21, 2026

Es verdad que Robert es un jugador talentoso, y por mucho tiempo Chicago White Sox pensó en construir el grupo con él como base. Es un All Star, dueño de una defensa excepcional en el jardín central que lo hizo ganador de un Guante de Oro y también celebró la conquista de un Bate de Plata en 2023, cuando dio 38 jonrones y 36 dobles y remolcó 88 carreras.

Pero los temores sobre el riesgo que esta adquisición representa no son infundados. Robert tiene una alarmante tendencia a las lesiones y esa campaña de 2023 es en la que ha podido mantenerse más tiempo en acción, con 145 juegos. Desde entonces apareció en 100 y 110 choques con los patiblancos.

Aunque está esa condición, el movimiento no deja de ser interesante. Junto a otro recién llegado, Bo Bichette, Robert está llamado a ser respaldo ofensivo para las grandes figuras del equipo, Francisco Lindor y Juan Soto, y con suerte conseguirá llenar un poco el vacío de poder que deja el slugger Pete Alonso.

Así se verá el lineup de los Mets en 2026 con Luis Robert

Los números globales de Luis Robert en 2025 no son nada alentadores (.223/.297/.364, OPS de .661, 14 jonrones, 12 dobles y 53 remolcadas), pero posiblemente la gerencia de los Mets apostó por su brillante segunda mitad de campaña (.298/.352/.456, 5 vuelacercas, 11 bases robadas, .808 de OPS) y también tiene en cuenta el hecho de que jugó en uno de los peores equipos de MLB.

Con la llegada del cubano, el lineup del manager Carlos Mendoza podría verse así en 2026:

Jugador Posición Francisco Lindor Campocorto Juan Soto Jardinero derecho Bo Bichette Tercera base Jorge Polanco Primera base Brett Baty Bateador designado Francisco Álvarez Receptor Luis Robert Jardinero central Marcus Semien Segunda base Carbon Benge Jardinero izquierdo

¿Cuál será su rol defensivo en el equipo?

Algunos analistas piensan que a Robert le puede favorecer el hecho de no ser la figura principal de su nueva escuadra. Quitarse presión de los hombros y estar de bajo perfil aún en un equipo de Nueva York (con todo lo que ello implica) puede ser de ayuda para el cubano, que sólo debe concentrarse en mantenerse sano.

Los Mets tal vez no tienen tan altas expectativas en cuanto a su aporte ofensivo, pero sí esperan verlo con una sólida defensa del jardín central. Esa ha sido una de sus características principales como jugador de Grandes Ligas: aunque no siempre es espectacular, tiene un guante confiable y eso de momento le basta a los de Queens.

Entre los patrulleros centrales activos Robert ocupa el puesto 22 en asistencias (16 de por vida) y el 9 en porcentaje de fildeo (.991).

