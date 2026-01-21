Mets obtienen a Luis Robert Jr. en sorpresivo cambio con los White Sox

Los New York Mets adquirieron al jardinero cubano Luis Robert Jr. en un cambio con los Chicago White Sox, que recibieron con beneplácito al infielder venezolano Luisangel Acuña y al prospecto de pitcheo derecho Truman Pauley.

Para los metropolitanos el cambio por Robert es una apuesta, sobre todo viendo la cantidad de lesiones que ha sufrido en las últimas temporadas y sus números en declive. No obstante, mudarse de Chicago a Queens podría significar para el jugador un empuje para retomar su estatus de estrella; ese que perdió en el último lustro.

Cabe recordar que los Mets asumirán el resto del contrato de Robert, según informó Joel Sherman del New York Post. El jugador tiene programado ganar 20 millones de dólares en 2026, y el acuerdo incluye una opción del club por $20 millones (o una cláusula de rescisión de $2 millones) para 2027.

Robert pasó 6 años en las filas de los Medias Blancas, ganando un Bate de Plata, un Guante de Oro y una invitación al Juego de Estrellas.

Su mejor temporada fue la de 2023, cuando fue seleccionado al mencionado Juego de Estrellas y ganó el Bate de Plata tras promediar .264/.315/.542 con 38 jonrones, 80 remolcadas y 20 bases robadas. En 2020, ganó el Guante de Oro y quedó segundo en la votación para el Novato del Año de la Liga Americana.

¿Es Luis Robert la solución de los Mets?

Los Mets podrían estar luciendo un poco desesperados al ejecutar el cambio por Robert, sobre todo al renunciar a Luisangel Acuña, un jugador con mucha proyección, aunque sin cabida en el roster del equipo de Grandes Ligas.

El equipo de Nueva York vio como Kyle Tucker decidió firmar con los campeones Dodgers de Los Angeles y Pete Alonso decidió hacer sus maletas hacia Baltimore. Por ello, ha estado activo en el mercado, sumando a Bo Bichette por tres años y 126 millones de dólares, Jorge Polanco y Marcus Semien.

No obstante, adquirir a Robert es un riesgo, ya que registró los números más bajos de su carrera en 2025 con una línea ofensiva de .223/.297/.364, 14 jonrones, 53 impulsadas y 33 robos en 110 juegos, tras perder tiempo considerable por una lesión en el tendón de la corva. En los últimos años ha lidiado con diversas dolencias, incluyendo una distensión de rodilla en 2023 y una distensión del flexor de la cadera en 2024.

¿Qué recibieron los White Sox?

Chicago está en plena reconstrucción y eso no es un secreto, por ello las llegadas de Acuña y Pauley son vistas como positivas.

Acuña, hermano menor de la superestrella de los Atlanta Braves, Ronald Acuña Jr., posee una línea ofensiva de .248/.299/.341 con tres jonrones, 14 remolcadas y 16 robos en 109 juegos en las mayores desde 2024; todo esto sin ganarse la titularidad en un equipo de figuras como los Mets.

Por su parte, Pauley, de 22 años, fue la selección de la ronda 12 de los Mets en el Draft de la MLB proveniente de Harvard el verano pasado. Registró 91 ponches en 70.1 entradas como estudiante de segundo año y realizó tres aperturas profesionales en Clase A baja.

