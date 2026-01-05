El lineup de los Yankees en 2026 si firman a Bo Bichette

La relación amorosa entre Bo Bichette y los Toronto Blue Jays podría llegar a su fin definitivamente en 2026 si es que los New York Yankees terminan firmando al citado campocorto.

En efecto, el periodista Jon Heyman reportó días atrás que los Bombarderos del Bronx y los Chicago Cubs siguen interesados en obtener vía agencia libre al seleccionado a dos Juegos de Estrellas, quien de recalar en la novena que dirige Aaron Boone, daría un peso tremendo a un lineup que de por sí cuenta con el MVP de la Americana en tres de las últimas cuatro temporadas, Aaron Judge.

Vale acotar que en el aspecto defensivo, la eventual llegada de Bichette al Bronx tendría un impacto inmediato, pues las paradas cortas pasarían a ser de su propiedad, lo que obligaría a un reajuste en el cuadro interior, ya que Anthony Volpe, quien a su vez comenzaría el 2026 en la lista de lesionados por un desgarro en el hombro izquierdo, podría alternarse en la segunda base con Jazz Chisholm Jr. o moverse a la antesala y luchar por la titularidad con Ryan McMahon, dependiendo de la configuración que Boone considere más equilibrada una vez que todos estén saludables.

Eso sí, el efecto sería más visible en la alineación ofensiva de los Yankees, dado que el cañonero que actuó para los Blue Jays durante sus primeros siete cursos en MLB se perfila como el abridor, un rol que ya desempeñó en 82 encuentros en 2025, año en el que firmó un sólido promedio de bateo de .310. Su capacidad para embasarse y hacer contacto encajaría perfectamente delante de Judge, quien asumiría de nuevo el segundo turno, maximizando las oportunidades de producir desde el inicio del juego.

Detrás de Bichette y Judge el orden tomaría una forma temible, considerando que Ben Rice y Giancarlo Stanton aportarían poder en el corazón del lineup, mientras que el quinto lugar recaería en Cody Bellinger, en caso de que los Mulos logren firmarlo de vuelta, o en el joven dominicano Jasson Domínguez. Más abajo aparecerían nombres del calibre de Jazz Chisholm Jr., Austin Wells, Trent Grisham y Volpe o McMahon, conformando una alineación profunda, con fuerte presencia de zurdos y una clara facilidad para desaparecer la bola del parque.

Si la firma de Bo Bichette se concreta, los Yankees no sólo sumarían talento; enviarían un mensaje contundente al resto de las Grandes Ligas: el objetivo será dominar la Americana con uno de los lineups más completos y peligrosos del béisbol.

Así quedaría el lineup de los Yankees si firman a Bo Bichette:

Jugador Posición Bo Bichette Campocorto Aaron Judge Jardinero derecho Ben Rice Primera base Giancarlo Stanton Bateador designado Cody Bellinger o Jasson Domínguez Jardinero izquierdo Jazz Chisholm Jr. Segunda base Austin Wells Receptor Trent Grisham Jardinero central Anthony Volpe o Ryan McMahon Tercera base

