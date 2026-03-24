La lista de los abridores del Opening Day de la MLB en 2026

Terminó la espera de los aficionados de MLB y en cuestión de horas se inaugurará la temporada de 2026, en la que Los Angeles Dodgers defienden su corona de la Serie Mundial de 2025, que es la segunda consecutiva que conquistan.

Extrañamente, no será un juego de los campeones defensores el que dé inicio formal a la campaña regular. Este año la apertura se hará el miércoles 25 de marzo con el Opening Night, un duelo entre New York Yankees y San Francisco Giants en el Oracle Park que precederá a una jornada de 11 partidos antes del fin de semana inaugural.

Para este punto ya se conoce a los lanzadores designados para el Opening Day, un nombramiento que es considerado un honor y que representa ser el as de la rotación de un equipo y el reconocimiento de su desempeño por actuaciones pasadas o su potencial para liderar el cuerpo de abridores.

Paul Skenes será el abridor del Opening Day de los Pirates | Kim Klement Neitzel-Imagn Images

¿Quiénes serán los abridores más destacados en el Opening Day de 2026?

Hay varios ganadores del Cy Young entre los serpentineros que recibieron la distinción de abrir los partidos del Opening Day para sus equipos. Entre ellos están el dominicano Sandy Alcántara (Miami Marlins), Tarik Skubal (Detroit Tigers, ganador de las últimas dos ediciones), Paul Skenes (Pittsburgh Pirates) y Chris Sale (Atlanta Braves). También se destacan Garrett Crochet (Boston Red Sox) y otro quisqueyano, Cristopher Sánchez (Philadelphia Phillies).

¿Qué marcas se conseguirán?

De acuerdo con la experta Sarah Langs, Garrett Crochet se convertirá en el primer lanzador desde 1886 que aparece iniciando el Opening Day en sus primeras tres temporadas como abridor. También será el cuarto serpentinero en abrir el Día Inaugural en cada una de sus primeras dos campañas con los Boston Red Sox y se unirá al dominicano Pedro Martínez (lo hizo en sus siete campañas con Boston), Ferguson Jenkins (1976-1977) y Howard Ehmke (1923-1924).

Logan Webb tomará la bola en el Día Inaugural por quinta temporada consecutiva y escolta al dominicano Juan Marichal (seis) en el ranking de lanzadores con la mayor cantidad de aperturas consecutivas de Opening Day en la historia de la franquicia de los Gigantes, según el Elias Sports Bureau.

Matthew Boyd será el tercer abridor zurdo consecutivo del Opening Day para los Chicago Cubs, tras Justin Steele y Shota Imanaga en 2024 y 2025.

Zac Gallen será el primer lanzador de los Arizona Diamondbacks con cuatro aperturas consecutivas en el Opening Day desde Brandon Webb (2006-09).

¿Cuáles serán los duelos más interesantes?

Siempre es emocionante ver el primer duelo de cada campaña, con el zurdo de los New York Yankees Max Fried de visita en San Francisco, que tendrá sobre el montículo a Logan Webb.

Pero será interesante sentarse a observar dos duelos: el Texas Rangers-Phildelphia Phillies con Nathan Eovaldi y Cristopher Sánchez en la lomita, el partido Pittsburgh Pirates-New York Mets con Paul Skenes y Freddy Peralta, y el Arizona Diamondbacks-Los Angeles Dodgers, con Zac Gallen y Yoshinobu Yamamoto.

La lista completa de los lanzadores anunciados para el Opening Day 2026

Abridor Equipo Rival Max Fried New York Yankees San Francisco Giants Logan Webb San Francisco Giants New York Yankees Chris Sale Atlanta Braves Kansas City Royals Cole Ragans Kansas City Royals Atlanta Braves Sandy Alcántara Miami Marlins Colorado Rockies Kyle Freeland Colorado Rockies Miami Marlins Luis Severino Athletics Toronto Blue Jyas Kevin Gausman Toronto Blue Jays Athletics Tanner Bibee Cleveland Guardians Seattle Mariners Logan Gilbert Seattle Mariners Cleveland Guardians Zac Gallen Arizona Diamondbacks Los Angeles Dodgers Yoshinobu Yamamoto Los Angeles Dodgers Arizona Diamondbacks Nathan Eovaldi Texas Rangers Philadelphia Phillies Cristopher Sánchez Philadelphia Phillies Texas Rangers Drew Rasmussen Tampa Bay Rays St. Louis Cardinals Matthew Liberatore St. Louis Cardinals Tampa Bay Rays Tarik Skubal Detroit Tigers San Diego Padres Nick Pivetta San Diego Padres Detroit Tigers José Soriano Los Angeles Angels Houston Astros Hunter Brown Houston Astros Los Angeles Angels Andrew Abbott Cincinnati Reds Boston Red Sox Garrett Crochet Boston Red Sox Cincinnati Reds Joe Ryan Minnesota Twins Baltimore Orioles Trevor Rogers Baltimore Orioles Minnesota Twins Matthew Boyd Chicago Cubs Washington Nationals Cade Cavalli Washington Nationals Chicago Cubs Jacob Misiorowsk Milwaukee Brewers Chicago White Sox Shane Smith Chicago White Sox Milwaukee Brewers Freddy Peralta New York Mets Pittsburgh Pirates Paul Skenes Pittsburgh Pirates New York Mets

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