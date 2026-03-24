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Sports Illustrated

La lista de los abridores del Opening Day de la MLB en 2026

Este año la temporada de Grandes Ligas será inaugurada con un único partido nocturno el miércoles, antes de una jornada de 11 choques
Mariana Moreno|
Boston Red Sox tendrá a Garrett Crochet buscando un récord en el Opening Day de 2026
Boston Red Sox tendrá a Garrett Crochet buscando un récord en el Opening Day de 2026 | Jim Rassol-Imagn Images

Terminó la espera de los aficionados de MLB y en cuestión de horas se inaugurará la temporada de 2026, en la que Los Angeles Dodgers defienden su corona de la Serie Mundial de 2025, que es la segunda consecutiva que conquistan.

Extrañamente, no será un juego de los campeones defensores el que dé inicio formal a la campaña regular. Este año la apertura se hará el miércoles 25 de marzo con el Opening Night, un duelo entre New York Yankees y San Francisco Giants en el Oracle Park que precederá a una jornada de 11 partidos antes del fin de semana inaugural.

Para este punto ya se conoce a los lanzadores designados para el Opening Day, un nombramiento que es considerado un honor y que representa ser el as de la rotación de un equipo y el reconocimiento de su desempeño por actuaciones pasadas o su potencial para liderar el cuerpo de abridores.

Paul Skenes será el abridor del Opening Day de los Pirates en 2026
Paul Skenes será el abridor del Opening Day de los Pirates | Kim Klement Neitzel-Imagn Images

¿Quiénes serán los abridores más destacados en el Opening Day de 2026?

Hay varios ganadores del Cy Young entre los serpentineros que recibieron la distinción de abrir los partidos del Opening Day para sus equipos. Entre ellos están el dominicano Sandy Alcántara (Miami Marlins), Tarik Skubal (Detroit Tigers, ganador de las últimas dos ediciones), Paul Skenes (Pittsburgh Pirates) y Chris Sale (Atlanta Braves). También se destacan Garrett Crochet (Boston Red Sox) y otro quisqueyano, Cristopher Sánchez (Philadelphia Phillies).

¿Qué marcas se conseguirán?

  • De acuerdo con la experta Sarah Langs, Garrett Crochet se convertirá en el primer lanzador desde 1886 que aparece iniciando el Opening Day en sus primeras tres temporadas como abridor. También será el cuarto serpentinero en abrir el Día Inaugural en cada una de sus primeras dos campañas con los Boston Red Sox y se unirá al dominicano Pedro Martínez (lo hizo en sus siete campañas con Boston), Ferguson Jenkins (1976-1977) y Howard Ehmke (1923-1924).
  • Logan Webb tomará la bola en el Día Inaugural por quinta temporada consecutiva y escolta al dominicano Juan Marichal (seis) en el ranking de lanzadores con la mayor cantidad de aperturas consecutivas de Opening Day en la historia de la franquicia de los Gigantes, según el Elias Sports Bureau.
  • Matthew Boyd será el tercer abridor zurdo consecutivo del Opening Day para los Chicago Cubs, tras Justin Steele y Shota Imanaga en 2024 y 2025.
  • Zac Gallen será el primer lanzador de los Arizona Diamondbacks con cuatro aperturas consecutivas en el Opening Day desde Brandon Webb (2006-09).

¿Cuáles serán los duelos más interesantes?

Siempre es emocionante ver el primer duelo de cada campaña, con el zurdo de los New York Yankees Max Fried de visita en San Francisco, que tendrá sobre el montículo a Logan Webb.

Pero será interesante sentarse a observar dos duelos: el Texas Rangers-Phildelphia Phillies con Nathan Eovaldi y Cristopher Sánchez en la lomita, el partido Pittsburgh Pirates-New York Mets con Paul Skenes y Freddy Peralta, y el Arizona Diamondbacks-Los Angeles Dodgers, con Zac Gallen y Yoshinobu Yamamoto.

La lista completa de los lanzadores anunciados para el Opening Day 2026

Abridor

Equipo

Rival

Max Fried

New York Yankees

San Francisco Giants

Logan Webb

San Francisco Giants

New York Yankees

Chris Sale

Atlanta Braves

Kansas City Royals

Cole Ragans

Kansas City Royals

Atlanta Braves

Sandy Alcántara

Miami Marlins

Colorado Rockies

Kyle Freeland

Colorado Rockies

Miami Marlins

Luis Severino

Athletics

Toronto Blue Jyas

Kevin Gausman

Toronto Blue Jays

Athletics

Tanner Bibee

Cleveland Guardians

Seattle Mariners

Logan Gilbert

Seattle Mariners

Cleveland Guardians

Zac Gallen

Arizona Diamondbacks

Los Angeles Dodgers

Yoshinobu Yamamoto

Los Angeles Dodgers

Arizona Diamondbacks

Nathan Eovaldi

Texas Rangers

Philadelphia Phillies

Cristopher Sánchez

Philadelphia Phillies

Texas Rangers

Drew Rasmussen

Tampa Bay Rays

St. Louis Cardinals

Matthew Liberatore

St. Louis Cardinals

Tampa Bay Rays

Tarik Skubal

Detroit Tigers

San Diego Padres

Nick Pivetta

San Diego Padres

Detroit Tigers

José Soriano

Los Angeles Angels

Houston Astros

Hunter Brown

Houston Astros

Los Angeles Angels

Andrew Abbott

Cincinnati Reds

Boston Red Sox

Garrett Crochet

Boston Red Sox

Cincinnati Reds

Joe Ryan

Minnesota Twins

Baltimore Orioles

Trevor Rogers

Baltimore Orioles

Minnesota Twins

Matthew Boyd

Chicago Cubs

Washington Nationals

Cade Cavalli

Washington Nationals

Chicago Cubs

Jacob Misiorowsk

Milwaukee Brewers

Chicago White Sox

Shane Smith

Chicago White Sox

Milwaukee Brewers

Freddy Peralta

New York Mets

Pittsburgh Pirates

Paul Skenes

Pittsburgh Pirates

New York Mets

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Mariana Moreno
MARIANA MORENO

Periodista venezolana especializada en la fuente deportiva con más de 20 años de experiencia en medios escritos y cobertura de LVBP, Copa América, Juegos Panamericanos, Juegos Olímpicos, entre otros eventos.