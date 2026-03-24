La lista de los abridores del Opening Day de la MLB en 2026
Terminó la espera de los aficionados de MLB y en cuestión de horas se inaugurará la temporada de 2026, en la que Los Angeles Dodgers defienden su corona de la Serie Mundial de 2025, que es la segunda consecutiva que conquistan.
Extrañamente, no será un juego de los campeones defensores el que dé inicio formal a la campaña regular. Este año la apertura se hará el miércoles 25 de marzo con el Opening Night, un duelo entre New York Yankees y San Francisco Giants en el Oracle Park que precederá a una jornada de 11 partidos antes del fin de semana inaugural.
Para este punto ya se conoce a los lanzadores designados para el Opening Day, un nombramiento que es considerado un honor y que representa ser el as de la rotación de un equipo y el reconocimiento de su desempeño por actuaciones pasadas o su potencial para liderar el cuerpo de abridores.
¿Quiénes serán los abridores más destacados en el Opening Day de 2026?
Hay varios ganadores del Cy Young entre los serpentineros que recibieron la distinción de abrir los partidos del Opening Day para sus equipos. Entre ellos están el dominicano Sandy Alcántara (Miami Marlins), Tarik Skubal (Detroit Tigers, ganador de las últimas dos ediciones), Paul Skenes (Pittsburgh Pirates) y Chris Sale (Atlanta Braves). También se destacan Garrett Crochet (Boston Red Sox) y otro quisqueyano, Cristopher Sánchez (Philadelphia Phillies).
¿Qué marcas se conseguirán?
- De acuerdo con la experta Sarah Langs, Garrett Crochet se convertirá en el primer lanzador desde 1886 que aparece iniciando el Opening Day en sus primeras tres temporadas como abridor. También será el cuarto serpentinero en abrir el Día Inaugural en cada una de sus primeras dos campañas con los Boston Red Sox y se unirá al dominicano Pedro Martínez (lo hizo en sus siete campañas con Boston), Ferguson Jenkins (1976-1977) y Howard Ehmke (1923-1924).
- Logan Webb tomará la bola en el Día Inaugural por quinta temporada consecutiva y escolta al dominicano Juan Marichal (seis) en el ranking de lanzadores con la mayor cantidad de aperturas consecutivas de Opening Day en la historia de la franquicia de los Gigantes, según el Elias Sports Bureau.
- Matthew Boyd será el tercer abridor zurdo consecutivo del Opening Day para los Chicago Cubs, tras Justin Steele y Shota Imanaga en 2024 y 2025.
- Zac Gallen será el primer lanzador de los Arizona Diamondbacks con cuatro aperturas consecutivas en el Opening Day desde Brandon Webb (2006-09).
¿Cuáles serán los duelos más interesantes?
Siempre es emocionante ver el primer duelo de cada campaña, con el zurdo de los New York Yankees Max Fried de visita en San Francisco, que tendrá sobre el montículo a Logan Webb.
Pero será interesante sentarse a observar dos duelos: el Texas Rangers-Phildelphia Phillies con Nathan Eovaldi y Cristopher Sánchez en la lomita, el partido Pittsburgh Pirates-New York Mets con Paul Skenes y Freddy Peralta, y el Arizona Diamondbacks-Los Angeles Dodgers, con Zac Gallen y Yoshinobu Yamamoto.
La lista completa de los lanzadores anunciados para el Opening Day 2026
Abridor
Equipo
Rival
Max Fried
New York Yankees
San Francisco Giants
Logan Webb
San Francisco Giants
New York Yankees
Chris Sale
Atlanta Braves
Kansas City Royals
Cole Ragans
Kansas City Royals
Atlanta Braves
Sandy Alcántara
Miami Marlins
Colorado Rockies
Kyle Freeland
Colorado Rockies
Miami Marlins
Luis Severino
Athletics
Toronto Blue Jyas
Kevin Gausman
Toronto Blue Jays
Athletics
Tanner Bibee
Cleveland Guardians
Seattle Mariners
Logan Gilbert
Seattle Mariners
Cleveland Guardians
Zac Gallen
Arizona Diamondbacks
Los Angeles Dodgers
Yoshinobu Yamamoto
Los Angeles Dodgers
Arizona Diamondbacks
Nathan Eovaldi
Texas Rangers
Philadelphia Phillies
Cristopher Sánchez
Philadelphia Phillies
Texas Rangers
Drew Rasmussen
Tampa Bay Rays
St. Louis Cardinals
Matthew Liberatore
St. Louis Cardinals
Tampa Bay Rays
Tarik Skubal
Detroit Tigers
San Diego Padres
Nick Pivetta
San Diego Padres
Detroit Tigers
José Soriano
Los Angeles Angels
Houston Astros
Hunter Brown
Houston Astros
Los Angeles Angels
Andrew Abbott
Cincinnati Reds
Boston Red Sox
Garrett Crochet
Boston Red Sox
Cincinnati Reds
Joe Ryan
Minnesota Twins
Baltimore Orioles
Trevor Rogers
Baltimore Orioles
Minnesota Twins
Matthew Boyd
Chicago Cubs
Washington Nationals
Cade Cavalli
Washington Nationals
Chicago Cubs
Jacob Misiorowsk
Milwaukee Brewers
Chicago White Sox
Shane Smith
Chicago White Sox
Milwaukee Brewers
Freddy Peralta
New York Mets
Pittsburgh Pirates
Paul Skenes
Pittsburgh Pirates
New York Mets
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Periodista venezolana especializada en la fuente deportiva con más de 20 años de experiencia en medios escritos y cobertura de LVBP, Copa América, Juegos Panamericanos, Juegos Olímpicos, entre otros eventos.