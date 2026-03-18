Opening Day MLB 2026: Todo sobre el Día Inaugural de las Grandes Ligas
Los trabajos del Spring Training continúan después de que finalizara el Clásico Mundial de Béisbol en Miami, y todo parece estar listo para que dentro de una semana se dispute el Opening Day de la temporada de MLB. Algunos equipos ya tienen, incluso, a sus lanzadores de ese día anunciados.
El miércoles 26 de marzo se jugará el primer partido de la campaña, un enfrentamiento entre New York Yankees y San Francisco Giants, antes de que el resto de las escuadras de Grandes Ligas abra fuego. Esta será la fecha de apertura regular más temprana en la historia de MLB en territorio estadounidense, porque ya en 2025 se jugó el 18 de marzo, pero en Japón.
Extrañamente los campeones de la Serie Mundial, Los Angeles Dodgers, no tendrán el primer duelo de la zafra de 2026 y comenzarán su calendario el jueves 27 de marzo contra un rival directo en la División Oeste de la Liga Nacional, Arizona Diamondbacks.
El Opening Night
La temporada regular de 2026 comenzará de forma oficial el miércoles 25 de marzo, cuando se disputará un partido inaugural nocturno, el único en el calendario para esta jornada. El duelo será entre los San Francisco Giants y New York Yankees en el Oracle Park de San Francisco. Al día siguiente habrá una cartelera de 14 enfrentamientos.
¿Habrá serie de apertura fuera de Estados Unidos?
En 2025 Los Angeles Dodgers y Chicago Cubs comenzaron la temporada en Japón. Pero esta vez no se programó una serie internacional para el inicio de la campaña.
Sí habrá una confrontación fuera de Estados Unidos, pero un mes después del Opening Day. Será la Serie de la Ciudad de México 2026 del MLB World Tour con Arizona Diamondbacks contra San Diego Padres el 25 y 26 de abril en el Estadio Alfredo Harp Helú de la capital mexicana.
¿Cómo ver el Opening Day de la MLB de 2026 en vivo?
El Opening Night entre Yankees y Giants será histórico, por ser la primera transmisión en vivo por Netflix. La jornada inaugural del resto de los equipos sí podrá verse por varias plataformas y la disponibilidad debe consultarse en el calendario y la programación de cada canal.
- En USA: MLB.TV (aplicación oficial), ESPN (incluyendo su app), y la familia de cadenas de FOX Sports (FOX, FS1, FS2, FOX Deportes) para Estados Unidos. También están disponibles canales como SNY, SportsNet, Bally Sports.
- En México: Telemundo, ESPN, FOX.
- En el resto de Latinoamérica: ESPN y FOX. En Venezuela Televen, IVC, Venevisión, 1Baseball Network. En República Dominicana Grupo Panorama (VTV Canal 32). En Puerto Rico: WAPA Deportes.
El calendario del Opening Day de la MLB de 2026
Fecha
Hora
Visitante
Home club
25 de marzo
8:05 p.m. (Hora del Este de USA, 10:05 CDMX)
New York Yankees
San Francisco Giants
26 de marzo
4:10 p.m. (Hora del Este de USA, 6:10 CDMX)
Los Angeles Anges
Houston Astros
26 de marzo
4:10 p.m. (Hora del Este de USA, 6:10 CDMX)
Athletics
Toronto Blue Jays
26 de marzo
4:15 p.m. (Hora del Este de USA, 6:15 CDMX)
Tampa Bay Rays
St. Louis Cardinals
26 de marzo
1:15 p.m. (Hora del Este de USA, 3:15 CDMX)
Pittsburgh Pirates
New York Mets
26 de marzo
2:20 p.m. (Hora del Este de USA, 4:20 CDMX)
Washington Nationals
Chicago Cubs
26 de marzo
3:05 p.m. (Hora del Este de USA, 5:05 CDMX)
Minnesota Twins
Baltimore Orioles
26 de marzo
2:10 p.m. (Hora del Este de USA, 4:10 CDMX)
Chicago White Sox
Milwaukee Brewers
26 de marzo
8:30 p.m. (Hora del Este de USA, 10:30 CDMX)
Arizona Diamondbacks
Los Angeles Dodgers
26 de marzo
10:10 p.m. (Hora del Este de USA, 12:10 CDMX)
Cleveland Guardians
Seattle Mariners
26 de marzo
4:15 p.m. (Hora del Este de USA, 6:15 CDMX)
Texas Rangers
Philadelphia Phillies
26 de marzo
4:10 p.m. (Hora del Este de USA, 6:10 CDMX)
Boston Red Sox
Cincinnati Reds
26 de marzo
4:10 p.m. (Hora del Este de USA, 6:10 CDMX)
Detroit Tigers
San Diego Padres
27 de marzo
7:15 p.m. (Hora del Este de USA, 9:15 CDMX)
Kansas City Royals
Atlanta Braves
27 de marzo
7:10 p.m. (Hora del Este de USA, 9:10 CDMX)
Colorado Rockies
Miami Marlins
¿Qué abridores han sido confirmados para el Opening Day 2026?
No todos los managers de MLB han definido a sus abridores del Opening Day, Hasta ahora estos son los que están anunciados:
- Yoshinobu Yamamoto (Dodgers)
- Garrett Crochet (Red Sox)
- Hunter Brown (Astros)
- Tarik Skubal (Tigers)
- Max Fried (Yankees)
- Freddy Peralta (Mets)
- Merril Kelly (Diamondbacks)
- Nathan Eovaldi (Rangers)
- Kevin Gausman (Blue Jays)
- Cade Cavalli (Nationals)
- Kyle Freeland (Rockies)
- Sandy Alcántara (Marlins)
- Cole Ragans (Royals)
- José Soriano (Angels)
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Periodista venezolana especializada en la fuente deportiva con más de 20 años de experiencia en medios escritos y cobertura de LVBP, Copa América, Juegos Panamericanos, Juegos Olímpicos, entre otros eventos.