Opening Day MLB 2026: Todo sobre el Día Inaugural de las Grandes Ligas

Los trabajos del Spring Training continúan después de que finalizara el Clásico Mundial de Béisbol en Miami, y todo parece estar listo para que dentro de una semana se dispute el Opening Day de la temporada de MLB. Algunos equipos ya tienen, incluso, a sus lanzadores de ese día anunciados.

El miércoles 26 de marzo se jugará el primer partido de la campaña, un enfrentamiento entre New York Yankees y San Francisco Giants, antes de que el resto de las escuadras de Grandes Ligas abra fuego. Esta será la fecha de apertura regular más temprana en la historia de MLB en territorio estadounidense, porque ya en 2025 se jugó el 18 de marzo, pero en Japón.

Extrañamente los campeones de la Serie Mundial, Los Angeles Dodgers, no tendrán el primer duelo de la zafra de 2026 y comenzarán su calendario el jueves 27 de marzo contra un rival directo en la División Oeste de la Liga Nacional, Arizona Diamondbacks.

Todo está listo para el Opening Day de 2026 | Bob Kupbens-Imagn Images

El Opening Night

La temporada regular de 2026 comenzará de forma oficial el miércoles 25 de marzo, cuando se disputará un partido inaugural nocturno, el único en el calendario para esta jornada. El duelo será entre los San Francisco Giants y New York Yankees en el Oracle Park de San Francisco. Al día siguiente habrá una cartelera de 14 enfrentamientos.

¿Habrá serie de apertura fuera de Estados Unidos?

En 2025 Los Angeles Dodgers y Chicago Cubs comenzaron la temporada en Japón. Pero esta vez no se programó una serie internacional para el inicio de la campaña.

Sí habrá una confrontación fuera de Estados Unidos, pero un mes después del Opening Day. Será la Serie de la Ciudad de México 2026 del MLB World Tour con Arizona Diamondbacks contra San Diego Padres el 25 y 26 de abril en el Estadio Alfredo Harp Helú de la capital mexicana.

¿Cómo ver el Opening Day de la MLB de 2026 en vivo?

El Opening Night entre Yankees y Giants será histórico, por ser la primera transmisión en vivo por Netflix. La jornada inaugural del resto de los equipos sí podrá verse por varias plataformas y la disponibilidad debe consultarse en el calendario y la programación de cada canal.

En USA: MLB.TV (aplicación oficial), ESPN (incluyendo su app), y la familia de cadenas de FOX Sports (FOX, FS1, FS2, FOX Deportes) para Estados Unidos. También están disponibles canales como SNY, SportsNet, Bally Sports.

En México: Telemundo, ESPN, FOX.

En el resto de Latinoamérica: ESPN y FOX. En Venezuela Televen, IVC, Venevisión, 1Baseball Network. En República Dominicana Grupo Panorama (VTV Canal 32). En Puerto Rico: WAPA Deportes.

El calendario del Opening Day de la MLB de 2026

Fecha Hora Visitante Home club 25 de marzo 8:05 p.m. (Hora del Este de USA, 10:05 CDMX) New York Yankees San Francisco Giants 26 de marzo 4:10 p.m. (Hora del Este de USA, 6:10 CDMX) Los Angeles Anges Houston Astros 26 de marzo 4:10 p.m. (Hora del Este de USA, 6:10 CDMX) Athletics Toronto Blue Jays 26 de marzo 4:15 p.m. (Hora del Este de USA, 6:15 CDMX) Tampa Bay Rays St. Louis Cardinals 26 de marzo 1:15 p.m. (Hora del Este de USA, 3:15 CDMX) Pittsburgh Pirates New York Mets 26 de marzo 2:20 p.m. (Hora del Este de USA, 4:20 CDMX) Washington Nationals Chicago Cubs 26 de marzo 3:05 p.m. (Hora del Este de USA, 5:05 CDMX) Minnesota Twins Baltimore Orioles 26 de marzo 2:10 p.m. (Hora del Este de USA, 4:10 CDMX) Chicago White Sox Milwaukee Brewers 26 de marzo 8:30 p.m. (Hora del Este de USA, 10:30 CDMX) Arizona Diamondbacks Los Angeles Dodgers 26 de marzo 10:10 p.m. (Hora del Este de USA, 12:10 CDMX) Cleveland Guardians Seattle Mariners 26 de marzo 4:15 p.m. (Hora del Este de USA, 6:15 CDMX) Texas Rangers Philadelphia Phillies 26 de marzo 4:10 p.m. (Hora del Este de USA, 6:10 CDMX) Boston Red Sox Cincinnati Reds 26 de marzo 4:10 p.m. (Hora del Este de USA, 6:10 CDMX) Detroit Tigers San Diego Padres 27 de marzo 7:15 p.m. (Hora del Este de USA, 9:15 CDMX) Kansas City Royals Atlanta Braves 27 de marzo 7:10 p.m. (Hora del Este de USA, 9:10 CDMX) Colorado Rockies Miami Marlins

¿Qué abridores han sido confirmados para el Opening Day 2026?

No todos los managers de MLB han definido a sus abridores del Opening Day, Hasta ahora estos son los que están anunciados:

Yoshinobu Yamamoto (Dodgers)

Garrett Crochet (Red Sox)

Hunter Brown (Astros)

Tarik Skubal (Tigers)

Max Fried (Yankees)

Freddy Peralta (Mets)

Merril Kelly (Diamondbacks)

Nathan Eovaldi (Rangers)

Kevin Gausman (Blue Jays)

Cade Cavalli (Nationals)

Kyle Freeland (Rockies)

Sandy Alcántara (Marlins)

Cole Ragans (Royals)

José Soriano (Angels)

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