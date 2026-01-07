Sports Illustrated Fútbol

Lista completa de los campeones de la Serie del Caribe por año

Desde 1949 hasta 2025, el dominio de República Dominicana y Puerto Rico ha sido notable en el evento
República Dominicana es el país con más campeonatos con 23
Venezuela, Puerto Rico, México y el máximo ganador, República Dominicana, son los miembros de la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe (CBPC), un sólido ente que regula, entre otras cosas, la celebración cada año de la Serie del Caribe.

Este torneo se juega año tras año en febrero y reúne a los campeones de las principales ligas invernales del Caribe, así como algunos invitados. Aunque es una competencia de clubes, los equipos suelen utilizar uniformes en representación a los países.

El formato es tan simple como atractivo y hace que el campeonato tenga emoción de principio a fin. Se juega un todos contra todos en la primera ronda seguido de una semifinal y una final para definir el campeón.

En este caso, República Dominicana ha sido el país con más campeonatos obtenidos, con un total de 23 ediciones, la última ganada en Caracas en el 2023. Han aprovechado la gran cantidad de jugadores con experiencia en Grandes Ligas que tienen para mostrar su dominio en la región.

Este torneo se jugó por primera vez en La Habana, Cuba, en 1949 y no fue hasta 1971 que República Dominicana tuvo su primera participación. Con todo y esos largos años de ausencia, los quisqueyanos han sido los grandes protagonistas del evento.

Miguel Tejada, ex pelotero dominicano, es dueño de varios registros históricos, como hits o carreras impulsadas.

"Participar en todas esas Series del Caribe fue más que un honor. La primera vez que fui me enamoré de ese evento, vi como el fanático dominicano apoyaba. Recuerdo que en mi primera Serie del Caribe los fanáticos iban en el mismo avión que íbamos los jugadores y conversaban con nosotros, había una gran compenetración, igual que cuando llegábamos al hotel", dijo Tejada para AP hace algunos años.

Miguel Tejada es considerado el mejor pelotero en la historia de la Serie del Caribe
Miguel Tejada hizo historia en la Serie del Caribe | JUAN BARRETO/GettyImages

"Fueron experiencias muy bonitas. Eso me marcó definitivamente, pues me comprometió a seguir representando mi país en cada Serie del Caribe", añadió Tejada. "Representar mi país fue una de las mejores virtudes que Dios me regaló, pues no todo el mundo tiene el chance de poder representar su país y más un país como la República Dominicana, con tantos buenos peloteros".

Aunque la Serie del Caribe tuvo una ausencia desde 1960 hasta 1970, por problemas extradeportivos, ha sido un torneo sólido, respaldado por MLB y con una gran legión de fanáticos que cada año esperan al mes de febrero para apoyar a sus respectivas naciones.

Tomando en cuenta la importancia del torneo, vale la pena repasar a cada uno de los campeones de este torneo desde 1949 hasta el 2026.

Lista de campeones por año de la Serie del Caribe desde 1949 hasta 2025

País

Equipo

Año

Cuba

Alacranes del Almendares

1949

Panamá

Carta Vieja Licoreros

1950

Puerto Rico

Cangrejeros de Santurce

1951

Cuba

Leones de la Habana

1952

Puerto Rico

Cangrejeros de Santurce

1953

Puerto Rico

Criollos de Caguas

1954

Puerto Rico

Cangrejeros de Santurce

1955

Cuba

Elefantes de Cienfuegos

1956

Cuba

Tigres del Marianao

1957

Cuba

Tigres del Marianao

1958

Cuba

Alacranes del Almendares

1959

Cuba

Elefantes de Cienfuegos

1960

Venezuela

Navegantes del Magallanes

1970

República Dominicana

Tigres del Licey

1971

Puerto Rico

Leones de Ponce

1972

República Dominicana

Tigres del Licey

1973

Puerto Rico

Criollos de Caguas

1974

Puerto Rico

Vaqueros de Bayamón

1975

México

Naranjeros de Hermosillo

1976

República Dominicana

Tigres del Licey

1977

Puerto Rico

Indios de Mayagüez

1978

Venezuela

Navegantes del Magallanes

1979

República Dominicana

Tigres del Licey

1980

No se jugó

---------------------------------

1981

Venezuela

Leones del Caracas

1982

Puerto Rico

Lobos de Arecibo

1983

Venezuela

Águilas del Zulia

1984

República Dominicana

Tigres del Licey

1985

México

Águilas de Mexicali

1986

Puerto Rico

Criollos de Caguas

1987

República Dominicana

Leones del Escogido

1988

Venezuela

Águilas del Zulia

1989

República Dominicana

Leones del Escogido

1990

República Dominicana

Tigres del Licey

1991

Puerto Rico

Indios de Mayagüez

1992

Puerto Rico

Cangrejeros de Santurce

1993

República Dominicana

Tigres del Licey

1994

Puerto Rico

Senadores de San Juan

1995

México

Tomateros de Culiacán

1996

República Dominicana

Águilas Cibaeñas

1997

República Dominicana

Águilas Cibaeñas

1998

República Dominicana

Tigres del Licey

1999

Puerto Rico

Cangrejeros de Santurce

2000

República Dominicana

Águilas Cibaeñas

2001

México

Tomateros de Culiacán

2002

República Dominicana

Águilas Cibaeñas

2003

República Dominicana

Tigres del Licey

2004

México

Venados de Mazatlán

2005

Venezuela

Leones del Caracas

2006

República Dominicana

Águilas Cibaeñas

2007

República Dominicana

Tigres del Licey

2008

Venezuela

Tigres de Aragua

2009

República Dominicana

Leones del Escogido

2010

México

Yaquis de Obregón

2011

República Dominicana

Leones del Escogido

2012

México

Yaquis de Obregón

2013

México

Naranjeros de Hermosillo

2014

Cuba

Vegueros de Pinar del Río

2015

México

Venados de Mazatlán

2016

Puerto Rico

Criollos de Caguas

2017

Puerto Rico

Criollos de Caguas

2018

Panamá

Toros de Herrera

2019

República Dominicana

Toros del Este

2020

República Dominicana

Águilas Cibaeñas

2021

Colombia

Caimanes de Barranquilla

2022

República Dominicana

Tigres del Licey

2023

Venezuela

Tiburones de La Guaira

2024

República Dominicana

Leones del Escogido

2025

