Lista completa de los campeones de la Serie del Caribe por año
Venezuela, Puerto Rico, México y el máximo ganador, República Dominicana, son los miembros de la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe (CBPC), un sólido ente que regula, entre otras cosas, la celebración cada año de la Serie del Caribe.
Este torneo se juega año tras año en febrero y reúne a los campeones de las principales ligas invernales del Caribe, así como algunos invitados. Aunque es una competencia de clubes, los equipos suelen utilizar uniformes en representación a los países.
El formato es tan simple como atractivo y hace que el campeonato tenga emoción de principio a fin. Se juega un todos contra todos en la primera ronda seguido de una semifinal y una final para definir el campeón.
En este caso, República Dominicana ha sido el país con más campeonatos obtenidos, con un total de 23 ediciones, la última ganada en Caracas en el 2023. Han aprovechado la gran cantidad de jugadores con experiencia en Grandes Ligas que tienen para mostrar su dominio en la región.
Este torneo se jugó por primera vez en La Habana, Cuba, en 1949 y no fue hasta 1971 que República Dominicana tuvo su primera participación. Con todo y esos largos años de ausencia, los quisqueyanos han sido los grandes protagonistas del evento.
Miguel Tejada, ex pelotero dominicano, es dueño de varios registros históricos, como hits o carreras impulsadas.
"Participar en todas esas Series del Caribe fue más que un honor. La primera vez que fui me enamoré de ese evento, vi como el fanático dominicano apoyaba. Recuerdo que en mi primera Serie del Caribe los fanáticos iban en el mismo avión que íbamos los jugadores y conversaban con nosotros, había una gran compenetración, igual que cuando llegábamos al hotel", dijo Tejada para AP hace algunos años.
"Fueron experiencias muy bonitas. Eso me marcó definitivamente, pues me comprometió a seguir representando mi país en cada Serie del Caribe", añadió Tejada. "Representar mi país fue una de las mejores virtudes que Dios me regaló, pues no todo el mundo tiene el chance de poder representar su país y más un país como la República Dominicana, con tantos buenos peloteros".
Aunque la Serie del Caribe tuvo una ausencia desde 1960 hasta 1970, por problemas extradeportivos, ha sido un torneo sólido, respaldado por MLB y con una gran legión de fanáticos que cada año esperan al mes de febrero para apoyar a sus respectivas naciones.
Tomando en cuenta la importancia del torneo, vale la pena repasar a cada uno de los campeones de este torneo desde 1949 hasta el 2026.
Lista de campeones por año de la Serie del Caribe desde 1949 hasta 2025
País
Equipo
Año
Cuba
Alacranes del Almendares
1949
Panamá
Carta Vieja Licoreros
1950
Puerto Rico
Cangrejeros de Santurce
1951
Cuba
Leones de la Habana
1952
Puerto Rico
Cangrejeros de Santurce
1953
Puerto Rico
Criollos de Caguas
1954
Puerto Rico
Cangrejeros de Santurce
1955
Cuba
Elefantes de Cienfuegos
1956
Cuba
Tigres del Marianao
1957
Cuba
Tigres del Marianao
1958
Cuba
Alacranes del Almendares
1959
Cuba
Elefantes de Cienfuegos
1960
Venezuela
Navegantes del Magallanes
1970
República Dominicana
Tigres del Licey
1971
Puerto Rico
Leones de Ponce
1972
República Dominicana
Tigres del Licey
1973
Puerto Rico
Criollos de Caguas
1974
Puerto Rico
Vaqueros de Bayamón
1975
México
Naranjeros de Hermosillo
1976
República Dominicana
Tigres del Licey
1977
Puerto Rico
Indios de Mayagüez
1978
Venezuela
Navegantes del Magallanes
1979
República Dominicana
Tigres del Licey
1980
No se jugó
---------------------------------
1981
Venezuela
Leones del Caracas
1982
Puerto Rico
Lobos de Arecibo
1983
Venezuela
Águilas del Zulia
1984
República Dominicana
Tigres del Licey
1985
México
Águilas de Mexicali
1986
Puerto Rico
Criollos de Caguas
1987
República Dominicana
Leones del Escogido
1988
Venezuela
Águilas del Zulia
1989
República Dominicana
Leones del Escogido
1990
República Dominicana
Tigres del Licey
1991
Puerto Rico
Indios de Mayagüez
1992
Puerto Rico
Cangrejeros de Santurce
1993
República Dominicana
Tigres del Licey
1994
Puerto Rico
Senadores de San Juan
1995
México
Tomateros de Culiacán
1996
República Dominicana
Águilas Cibaeñas
1997
República Dominicana
Águilas Cibaeñas
1998
República Dominicana
Tigres del Licey
1999
Puerto Rico
Cangrejeros de Santurce
2000
República Dominicana
Águilas Cibaeñas
2001
México
Tomateros de Culiacán
2002
República Dominicana
Águilas Cibaeñas
2003
República Dominicana
Tigres del Licey
2004
México
Venados de Mazatlán
2005
Venezuela
Leones del Caracas
2006
República Dominicana
Águilas Cibaeñas
2007
República Dominicana
Tigres del Licey
2008
Venezuela
Tigres de Aragua
2009
República Dominicana
Leones del Escogido
2010
México
Yaquis de Obregón
2011
República Dominicana
Leones del Escogido
2012
México
Yaquis de Obregón
2013
México
Naranjeros de Hermosillo
2014
Cuba
Vegueros de Pinar del Río
2015
México
Venados de Mazatlán
2016
Puerto Rico
Criollos de Caguas
2017
Puerto Rico
Criollos de Caguas
2018
Panamá
Toros de Herrera
2019
República Dominicana
Toros del Este
2020
República Dominicana
Águilas Cibaeñas
2021
Colombia
Caimanes de Barranquilla
2022
República Dominicana
Tigres del Licey
2023
Venezuela
Tiburones de La Guaira
2024
República Dominicana
Leones del Escogido
2025
Periodista caraqueño con pasión por el béisbol y el baloncesto. Aficionado al análisis, narrativas deportivas y al juego limpio dentro y fuera del campo. Deportista por convicción, comprometido con contar historias.Follow PedroLMoreira