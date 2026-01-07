Lista completa de los campeones de la Serie del Caribe por año

Venezuela, Puerto Rico, México y el máximo ganador, República Dominicana, son los miembros de la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe (CBPC), un sólido ente que regula, entre otras cosas, la celebración cada año de la Serie del Caribe.

Este torneo se juega año tras año en febrero y reúne a los campeones de las principales ligas invernales del Caribe, así como algunos invitados. Aunque es una competencia de clubes, los equipos suelen utilizar uniformes en representación a los países.

El formato es tan simple como atractivo y hace que el campeonato tenga emoción de principio a fin. Se juega un todos contra todos en la primera ronda seguido de una semifinal y una final para definir el campeón.

En este caso, República Dominicana ha sido el país con más campeonatos obtenidos, con un total de 23 ediciones, la última ganada en Caracas en el 2023. Han aprovechado la gran cantidad de jugadores con experiencia en Grandes Ligas que tienen para mostrar su dominio en la región.

Este torneo se jugó por primera vez en La Habana, Cuba, en 1949 y no fue hasta 1971 que República Dominicana tuvo su primera participación. Con todo y esos largos años de ausencia, los quisqueyanos han sido los grandes protagonistas del evento.

Miguel Tejada, ex pelotero dominicano, es dueño de varios registros históricos, como hits o carreras impulsadas.

"Participar en todas esas Series del Caribe fue más que un honor. La primera vez que fui me enamoré de ese evento, vi como el fanático dominicano apoyaba. Recuerdo que en mi primera Serie del Caribe los fanáticos iban en el mismo avión que íbamos los jugadores y conversaban con nosotros, había una gran compenetración, igual que cuando llegábamos al hotel", dijo Tejada para AP hace algunos años.

Miguel Tejada hizo historia en la Serie del Caribe | JUAN BARRETO/GettyImages

"Fueron experiencias muy bonitas. Eso me marcó definitivamente, pues me comprometió a seguir representando mi país en cada Serie del Caribe", añadió Tejada. "Representar mi país fue una de las mejores virtudes que Dios me regaló, pues no todo el mundo tiene el chance de poder representar su país y más un país como la República Dominicana, con tantos buenos peloteros".

Aunque la Serie del Caribe tuvo una ausencia desde 1960 hasta 1970, por problemas extradeportivos, ha sido un torneo sólido, respaldado por MLB y con una gran legión de fanáticos que cada año esperan al mes de febrero para apoyar a sus respectivas naciones.

Tomando en cuenta la importancia del torneo, vale la pena repasar a cada uno de los campeones de este torneo desde 1949 hasta el 2026.

Lista de campeones por año de la Serie del Caribe desde 1949 hasta 2025