Guía de estacionamiento de la Serie del Caribe de 2026 en Jalisco

El Estadio Panamericano de los Charros, ubicado en el municipio de Zapopan, estado de Jalisco, será uno de los puntos neurálgicos del deporte en todo el continente americano durante inicios de febrero, ya que del 1 al 7 albergará la Serie del Caribe de 2026.

Debido a la gran afluencia de aficionados nacionales e internacionales que se espera para el tradicional certamen latinoamericano, uno de los aspectos logísticos más importantes a considerar es el estacionamiento del recinto que está ubicado a las afueras de Guadalajara, así como las vías de acceso a éste.

De entrada, hay que decir que el Estadio Panamericano se localiza sobre el Anillo Periférico Norte Manuel Gómez Morín, una de las arterias viales de mayor relevancia de la zona metropolitana. Esta ubicación lo convierte en un parque de pelota de fácil acceso tanto desde Zapopan como desde la ciudad de Guadalajara, igual que desde otros puntos fuera de Jalisco.

República Dominicana defenderá su corona en la Serie del Caribe de 2026 | FAUSTO IBARRA/GettyImages

Claro que para disfrutar plenamente de la Serie del Caribe, segunda en la historia que se celebrará en el citado feudo, la clave será planificarse con tiempo, pues salir temprano, conocer las rutas de acceso y considerar alternativas de transporte ayudarán a evitar contratiempos.

¿Hay estacionamiento dentro del Estadio Panamericano?

El Estadio Panamericano cuenta con estacionamiento interno, diseñado para eventos de alta demanda como la venidera Serie del Caribe. Las áreas de aparcamiento están organizadas y señalizadas, permitiendo el acceso ordenado de los vehículos antes y después de los juegos.

Es importante considerar que, durante el torneo, el estacionamiento podría tener cupo limitado o requerir pago adicional, dependiendo del día y la fase del campeonato. Por ello, se recomienda llegar con suficiente anticipación o explorar opciones cercanas de parking privados y habilitados para competencias especiales.

¿Cómo llegar al Estadio Panamericano desde el centro de Zapopan?

Para quienes se hospeden o residan en el centro histórico de Zapopan, el trayecto al recinto de pelota es relativamente corto. La ruta más común es tomar avenidas principales como la Hidalgo o la Avenida Ávila Camacho, conectando posteriormente con el Periférico Norte. En condiciones normales de tráfico, el recorrido puede tomar entre 15 y 25 minutos, aunque durante la Serie del Caribe se recomienda salir con tiempo debido al aumento de vehículos en la zona.

Asimismo, el uso de aplicaciones de navegación en tiempo real será clave para evitar congestionamientos y encontrar accesos alternos al feudo tapatío.

¿Cómo llegar al Estadio Panamericano desde el centro de Guadalajara?

Desde la enorme ciudad de Guadalajara, el Periférico Norte es la vía más directa para llegar al Estadio Panamericano. Es que dependiendo del punto de partida, se puede acceder al anillo vial a través de avenidas como Lázaro Cárdenas, Vallarta, Patria o López Mateos, todas conectadas al sistema en cuestión.

El tiempo de traslado saliendo de zonas céntricas o turísticas de Guadalajara suele oscilar entre 30 y 45 minutos, pero en horarios pico o días de juego puede extenderse. En consecuencia, las autoridades recomiendan considerar el uso de transporte público, servicios de transporte por aplicación o compartir vehículo para reducir la carga vial.

¿Cómo llegar al Estadio Panamericano desde fuera del estado de Jalisco?

Los aficionados que arriben desde otros estados del país podrán ingresar a la Zona Metropolitana de Guadalajara mediante autopistas federales bien conectadas. Desde carreteras como la México–Guadalajara (15D) o la Guadalajara–Tepic, el Periférico Norte permite una incorporación directa hacia el Estadio de los Charros sin necesidad de atravesar el centro urbano de Zopapan.

Por último, el Aeropuerto Internacional de Guadalajara se encuentra aproximadamente a 40 kilómetros del parque, con un tiempo de traslado estimado de una hora en automóvil. Desde dicho punto, se puede tomar la carretera a Chapala y conectar con el Periférico.