Lista de todos los Campeones del Clásico Mundial de Béisbol

La historia del Clásico Mundial de Beisbol está marcada por un claro y amplio dominio de Japón. Desde su creación en 2006 y tras apenas cinco ediciones disputadas, el conjunto nipón exhibe un palmarés de tres campeonatos, algo que deja en evidencia la calidad del beisbol del país asiático.

Desde el dominio de Daisuke Matsuzaka, siendo MVP de los dos primeros torneos (2006 y 2009) hasta el talento de Shohei Ohtani para contribuir tanto en ofensiva como en el pitcheo en el campeonato de 2023, los japoneses han demostrado que son una potencia en el beisbol.

La liga de béisbol profesional de Japón es una de las más sólidas del mundo y es considerada como la segunda mejor del planeta por detrás de la MLB. Sin embargo, la selección de Japón ha demostrado siempre estar mejor preparada que la de Estados Unidos, que apenas tiene un campeonato con el conseguido en 2017.

República Dominicana es otra potencia y lo demostró con el título de 2013, con un Robinson Canó en plan estelar para regalarle a los quisqueyanos un título del que aún se sienten orgullosos. Aunque su rendimiento en el torneo en ediciones posteriores no ha sido bueno, tienen el derecho de alardear de haber ganado en el tercer Clásico que se disputó.

Miguel Cabrera e Iván Rodríguez participaron en la edición de 2009 | Joel Auerbach/GettyImages

Hay países que han estado cerca de la gloria, como Puerto Rico, que alcanzó dos finales, en 2013 y 2017, pero no han podido levantar el trofeo. Siguen demostrando que son una de las naciones con más potencial en cuanto a este deporte se refiere.

En el caso de los países que han estado en deuda, sin duda alguna, Venezuela no ha cumplido con las expectativas que siempre genera, siendo el segundo país por detrás de República Dominicana con más jugadores internacionales en la MLB.

Sus aficionados se han tenido que conformar con el tercer lugar que lograron en 2009, que ha sido su mejor actuación hasta ahora en este evento. En esa ocasión, se enfrentaron a Corea del Sur en las semifinales en el Dodger Stadium de Los Angeles y cayeron 10-2.

El torneo ha contado con jugadores MVP de gran talla a lo largo de sus ediciones. En la primera y segunda entrega lo ganó el japonés Daisuke Matsuzaka, en el 2013 se lo llevó Canó, en el 2017 Marcus Stroman levantó el trofeo individual, mientras que en 2023 Shohei Ohtani se llevó el galardón.

A continuación, todos los campeones del Clásico Mundial de Beisbol:

1. Japón, campeón 2006

Japón se coronó en la primera edición del torneo | Steve Grayson/GettyImages

En esta primera edición del torneo, se mostró todo el talento que tenían los japoneses, quienes llegaron a la final contra la sorprendente selección de Cuba. Los asiáticos se impusieron en la final 10-6 en el Petco Park de San Diego para convertirse en el primer campeón. Daisuke Matsuzaka, lanzador de gran recorrido en MLB, fue declarado MVP. La ofensiva en la final estuvo comandada por Nobujiro Matsuda y Yoshitomo Tani, quienes sacudieron cuadrangulares.

2. Japón, campeón 2009

Japón celebró su segundo campeonato en el Dodgers Stadium | Kevork Djansezian/GettyImages

Japón volvió a demostrar que es una potencia en el beisbol, al consagrarse en la segunda edición del Clásico Mundial. Su respetada liga, jugadores de Grandes Ligas y su buen manejo del cuerpo técnico se combinaron para lograr dos campeonatos seguidos. Se impusieron con una victoria ante Corea del Sur 5-3 en 10 innings en el Dodger Stadium ante Corea del Sur. El lanzador Daisuke Matzuzaka volvió a ser protagonista y se llevó nuevamente el MVP.

3. República Dominicana, campeón 2013

Dominicana se impuso a Puerto Rico en la final de 2013 | Mike Ehrmann/GettyImages

República Dominicana, el país que más jugadores internacionales tiene en las Grandes Ligas, obtuvo su primer y único título, tras consagrarse con una victoria 3-0 sobre Puerto Rico en una final que se disputó en el Dodger Stadium. El equipo quisqueyano terminó invicto y Robinson Canó, estrella de Grandes Ligas, fue nombrado MVP. Fernando Rodney fue clave en sus relevos para la conquista de los quisqueyanos.

4. Estados Unidos, campeón 2017

Marcus Stroman terminó como el MVP de Estados Unidos en 2017 | Jayne Kamin-Oncea/GettyImages

Aunque fue la final más dispareja de todos los Clásicos Mundiales, Estados Unidos demostró en casa que tenían el mejor equipo de todo el torneo. Derrotaron 8-0 a Puerto Rico en la final, con un Marcus Stroman que coqueteó con el juego sin hits ni carreras en la definición del título. El derecho fue nombrado el MVP del certamen y es hasta ahora el único título de los organizadores del torneo.

5. Japón, campeón 2023

Japón consiguió su tercer título tras vencer a Estados Unidos | Megan Briggs/GettyImages

Shohei Ohtani se convirtió en la gran figura del equipo japonés que logró levantar su tercer título en este torneo, con una final que se disputó en Miami. Los nipones se impusieron con una victoria 3-2 sobre Estados Unidos en el Ioan DepotPark. Ohtani, además de ganar el MVP, ponchó a Mike Trout para el último out del campeonato. Este equipo se coronó de forma invicta.

Títulos por año en el Clásico Mundial de Beisbol: