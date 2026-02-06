La lista de todos los jugadores invitados por los Yankees al Spring Training 2026
Los New York Yankees tienen todo listo para iniciar su Spring Training 2026 con una meta clara: prepararse para volver a competir por el anhelado vigesimoctavo anillo de Serie Mundial y consolidar una base joven que complemente a su núcleo estelar.
En efecto, la tradicional organización del Bronx encara la nueva temporada con la intención de fortalecer la profundidad del roster, así como evaluar a los principales prospectos y encontrar piezas que puedan aportar durante una campaña larga y exigente en la cual, a priori, el equipo deba pelear en un hostil Este de la Liga Americana con Toronto Blue Jays y Boston Red Sox, principalmente.
Como parte de esa planificación, los Yankees anunciaron a través de sus plataformas oficiales su lista de 27 jugadores invitados para el venidero Spring Training. Un grupo que mezcla talento novel en desarrollo y prospectos de altos perfiles con peloteros de experiencia en MLB que buscan ganarse un lugar antes del Opening Day, pues estas invitaciones representan una oportunidad clave para que muchos activos demuestren progreso ante el cuerpo técnico que encabeza Aaron Boone y la gerencia de Brian Cashman.
¿Quiénes destacan en la lista de invitados de los Yankees al Spring Training?
Dentro del grupo de invitados de los Bombarderos del Bronx en primavera sobresale el infielder George Lombard Jr., considerado el principal prospecto del sistema menor de la organización, y número 32 de todas las Grandes Ligas para el 2026.
El infielder de apenas 20 años vuelve a recibir una invitación a los campos de entrenamiento tras un 2025 en el cual exhibió avances en Doble A, destacando principalmente debido a su defensa avanzada y disciplina en el plato.
Junto a Lombard Jr. también llaman la atención varios lanzadores jóvenes que podrían acercarse al roster grande de Yankees en el corto plazo. Entre ellos están Carlos Lagrange, conocido por su poderosa recta y proyección dentro de la franquicia, y Ben Hess, selección reciente del draft que continúa su desarrollo luego de una positiva primera zafra en las menores.
Asimismo, el grupo incluye nombres con experiencia arriba como el infielder Paul DeJong, alguna vez invitado al Juego de Estrellas de Grandes Ligas, al tiempo que el utility Seth Brown y el relevista Dylan Coleman intentarán aprovechar la primavera para competir por un rol de profundidad o convertirse en alternativas frente a posibles lesiones.
¿Cuándo empieza el Spring Training de los Yankees?
Los Mulos abrirán formalmente en los venideros días su cuartel de pretemporada en el Steinbrenner Field de Tampa, Florida, habitual sede primaveral.
Los lanzadores y receptores se reportarán del 11 al 12 de febrero, mientras que los jugadores de posición lo harán el 15 de febrero, con el primer entrenamiento completo programado para el 16.
Lista completa de invitados al Spring Training de los Yankees en 2026
Jugador
Posición
Michael Arias
Lanzador derecho
Brendan Beck
Lanzador derecho
Kyle Carr
Lanzador zurdo
Harrison Cohen
Lanzador derecho
Carson Coleman
Lanzador derecho
Dylan Coleman
Lanzador derecho
Alexander Cornielle
Lanzador derecho
Yovany Cruz
Lanzador derecho
Drake Fellows
Lanzador derecho
Bradley Hanner
Lanzador derecho
Ben Hess
Lanzador derecho
Adam Kloffenstein
Lanzador derecho
Carlos Lagrange
Lanzador derecho
Travis MacGregor
Lanzador derecho
Abraham Gutiérrez
Receptor
Payton Henry
Receptor
Miguel Palma
Receptor
Alí Sánchez
Receptor
Paul DeJong
Infielder
George Lombard Jr.
Infielder
Jonathan Ornelas
Infielder
Zack Short
Infielder
Kenedy Corona
Jardinero
Duke Ellis
Jardinero
Seth Brown
Utility
Marco Luciano
Utility
Ernesto Martínez Jr.
Utility
Periodista, editor y redactor deportivo con 20 años de experiencia trabajando en la profesión a través de diferentes plataformas para varios medios, aunado a cubrir distintos eventos a nivel internacional en países como Venezuela, Estados Unidos, Canadá, México, Puerto Rico y España. Apasionado del fútbol, baloncesto, béisbol y tenis, sin dejar a un lado la F1, el boxeo y la UFC. En definitiva, tener la oportunidad de combinar la comunicación, bien sea informando u opinando, con el deporte, es un auténtico privilegio.Follow JohnRGriswold