El logo de los New York Yankees y la historia de su evolución

El símbolo deportivo que significa el logo de los New York Yankees va más allá del de un equipo de beisbol. La imagen del equipo tiene una relevancia muy significativa en el mundo de los deportes, siendo una institución sólida, que bien representa a una de las ciudades más emblemáticas del mundo.

La dinastía de los Yankees, el equipo con más títulos en la MLB con 27, está bien representada en un logo sólido y a la vez sencillo, que combina las iniciales del equipo: NYY. Aunque ha tenido varias transformaciones a lo largo de los años, se ha mantenido como una pieza sobria, pero impactante, que muestra la tradición del beisbol en Estados Unidos.

El logo del equipo es buscado incluso por personas que no siguen al beisbol. Muchas veces las personas utilizan la gorra de los Yankees y no tienen idea de las reglas del deporte, pero tienen un gusto particular por la imagen del equipo.

¿Cómo fue el primer logo de los New York Yankees?

Se utilizó en la primera década del equipo. Los Yankees fueron uno de los conjuntos fundadores de la Liga Americana y desde 1903 hasta 1912 utilizaron un logo de los Highlanders, pues así se llamaban cuando decidieron mudarse de Baltimore a New York en 1903.

Era muy simple, con la unión de dos letras, la N y la Y, con una escritura gótica. Este diseño era utilizado en la gorra del club y, en algunas ocasiones, era bordado en las mangas de los uniformes, tanto de local como de visitante.

En las primeras de cambio, los Yankees utilizaron la palabra Highlanders en sus uniformes, al igual que el nombre de la ciudad. Luego, llegó la era del logo entrelazado, que se ha mantenido como un ícono del deporte mundial.

¿Cuándo llegó el logo entrelazado que conocemos en la actualidad?

En 1913, cuando los Yankees pasaron oficialmente a llamarse bajo ese nombre, también hubo un cambio de identidad, para dejar atrás a los Highlanders. La compañía Tiffany & Co realizó el logo en 1909, pero no fue hasta 1913 cuando se empezó a utilizar.

Se convirtió de manera rápida en el ícono de la organización, con sus finas líneas, que pasaron a formar parte tanto de la gorra como de los uniformes.

El cambio de 1947

En 1947, la imagen de los Yankees también recibió un refrescamiento, que fue un importante movimiento en la época. Aunque el logo entrelazado se ha mantenido como el símbolo de la organización, también se le hizo un escudo al equipo.

El artista Henry Alonzo Keller diseñó un emblema para incluir un escudo, un bate de béisbol que cruzara el mismo y una banda roja que envolvía el centro con estrellas. Es también parte de la historia del equipo, pero no ha tenido un impacto tan importante como la NYY entrelazada.

Las gorras y camisetas de los Yankees son las indumentarias más vendidas en el beisbol, con muchísima diferencia en cuanto a los demás equipos que conforman la MLB. Los Yankees son una marca mundial, reconocida en todo el mundo, con un gran respaldo de aficionados del beisbol y otros simplemente amantes del logo del equipo.

