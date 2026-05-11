Los Angeles Dodgers anuncian la fecha de regreso de Mookie Betts

El equipo de Los Angeles Dodgers está en medio de otro bache en la temporada de MLB. Acaban de perder la serie con Atlanta Braves, suman seis derrotas en sus últimos 10 juegos y de nuevo padecen con lesiones.

Sin embargo, no todo es negativo. Ya tienen en la rotación a Blake Snell y muy pronto verán de vuelta a otra de sus estrellas, el campocorto Mookie Betts, un jugador que ha sido cuatro veces campeón de la Serie Mundial, tiene siete Bates de Plata y ganó el MVP de la Liga Americana en 2018.

El plan con Betts es que sea activado este lunes, cuando comienzan una serie en casa contra San Francisco Giants. El manager Dave Roberts adelantó que lo pondrá en el segundo o tercero puesto del orden al bate, aunque todavía no decide quién -entre Hyeseong Kim, Alex Freeland y Santiago Espinal- será enviado a las menores para abrirle un lugar en el roster.

“Es un buen problema considerando nuestra situación, pero es una conversación potencialmente difícil”, dijo Roberts el domingo a ESPN.

Mookie Betts' return leaves Dodgers facing 'tough decision' with roster https://t.co/Ljw5cVcupw pic.twitter.com/1NOnTFuyId — New York Post (@nypost) May 10, 2026

¿Cuál fue la lesión que tuvo Mookie Betts?

Mookie Betts completó el sábado su rehabilitación con el equipo Triple A y demostró estar completamente recuperado de una distensión en el oblicuo derecho que se tardó en sanar más de lo inicialmente programado.

¿Cuánto tiempo estuvo fuera?

Los Dodgers perdieron a Betts muy pronto en la temporada. Fue inscrito en la lista de lesionados de 10 días, pero no juega desde el 4 de abril y para ese momento apenas había disputado ocho partidos.

¿Qué números tiene con los Dodgers?

Al momento de lastimarse, Mookie Betts estaba dejando números muy alejados de su rendimiento habitual, con línea de .179/.281/.429 y OPS de .710, dos jonrones, un doble y siete carreras impulsadas.

Desde su llegada en 2020 en un cambio proveniente de los Red Sox, Betts tiene promedios de .278/.362/.504, y OPS de .866 en siete temporadas con los Dodgers, además de 154 cuadrangulares, 166 dobles, 450 remolcadas y 70 bases robadas. Se espera que este año llegue a los 300 vuelacercas de por vida (tiene 293) y tenía proyección para alcanzar el millar de impulsadas (suma 920).

¿Cómo es el contrato de Mookie Betts?

La llegada de Betts fue clave para que los Dodgers ganaran la Serie Mundial de 2020 (su primera en más de 30 años) y su premio fue recibir una millonaria extensión de contrato para 2021. Firmó por 12 temporadas y $365 millones.

El convenio termina con la campaña de 2032, incluyó un bono de firma de 65 millones de dólares y contempla que $115 millones los recibirá como pagos diferidos entre 2033 y 2044. Esta última cláusula queda sin efecto si es cambiado a otro equipo.

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