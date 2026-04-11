Manager de Dodgers Dave Roberts da noticias sobre la recuperación de Mookie Betts

Dave Roberts ofreció un panorama alentador respecto al estado físico de su estelar utility, Mookie Betts, quien recientemente fue colocado en la lista de lesionados por Los Angeles Dodgers.

De acuerdo a declaraciones publicadas por The Athletic, el estratega de los actuales bicampeones de MLB confirmó que el hoy campocorto no presenta síntomas derivados de la distensión en el oblicuo derecho que lo marginó de la actividad.

La lesión se produjo el pasado sábado durante el encuentro frente a Washington Nationals, en una acción aparentemente rutinaria. Según reportes del club, Betts habría sentido molestias al intentar frenar un swing, lo que posteriormente derivó en el diagnóstico, tras someterse a resonancia magnética.

El propio MVP de la Americana en 2018 expresó sorpresa por la situación, ya que aseguró a los medios haber seguido su preparación habitual sin contratiempos previos. "Fue un día perfectamente normal, por eso no sé de dónde vino ni cómo sucedió. Me preparé; he estado haciendo las cosas bien y me doy crédito por ello, así que no sé de dónde vino, salvo que Dios me envió un mensaje".

Dave Roberts said Mookie Betts is “symptom-free” with his strained right oblique. He won’t be activated when he’s eligible, but a good sign. — Fabian Ardaya (@FabianArdaya) April 10, 2026

Luego de colocar al ocho veces All Star en lista de lesionados, los Dodgers subieron desde Triple-A al infielder surcoreano Hyeseong Kim. A pesar del contratiempo, Betts se mostró optimista sobre su recuperación y dejó claro a la web de Grandes Ligas que su intención es volver lo antes posible, aunque con cautela debido a la naturaleza de este tipo de lesiones. "Lo más rápido posible pero, obviamente, sé que debo tener cuidado con los oblicuos. Pueden ser persistentes, así que hay que ser precavido".

El ex Boston Red Sox también destacó que su evolución ha sido mejor de lo esperado en estos primeros días de recuperación. "Estoy a años luz de donde pensaba estar, así que estamos en buena forma".

Betts forma parte de un grupo reducido de jugadores que en la actualidad se encuentran lesionados dentro del poderoso equipo azul, incluyendo el lanzador zurdo Blake Snell, doble Cy Young de MLB. La ausencia de Mookie llega en un inicio de campaña en el que, a nivel individual, no había logrado desplegar su mejor versión ofensiva, ya que cosecha dos jonrones con siete remolques, pero bateando un pobre .179 junto a .281 de OBP.

Eso sí, los Dodgers han sabido sostener un rendimiento colectivo sólido, ubicándose como el club con el mejor récord en el arranque de justa, cortesía de 9-3.

Más contenido de Los Angeles Dodgers