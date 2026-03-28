¿En qué lugar está Nico Hoerner entre los segunda base mejor pagados de la MLB tras su extensión con Cubs?

Los Chicago Cubs continúan asegurando piezas clave de su proyecto a largo plazo, motivo por el que acaban de blindar a uno de sus peloteros más consistentes, tal es el caso de Nico Hoerner.

Efectivamente, el periodista Jeff Passan reveló que la tradicional franquicia de la Ciudad de los Vientos y el joven camarero llegaron a un acuerdo para extender el vínculo laboral, ahora a razón de seis campañas y 141 millones de dólares.

El nuevo pacto sitúa a Hoerner entre los intermedistas mejor pagados en la historia de MLB. De hecho, se trata del cuarto contrato más alto de siempre para un jugador de su posición, sólo por detrás de Robinson Canó, Marcus Semien y José Altuve; estos últimos dos son todavía miembros de la elitista competición.

Vale acotar que aunque el valor total del pacto asciende a 141 millones, diversos reportes indican que los aplazamientos incluidos en el mismo reducen el monto presente a aproximadamente $130.000.000. Asimismo, el infielder de 28 años obtuvo una cláusula de no cambio, lo que refleja la confianza plena de la organización en su desempeño y liderazgo dentro del dugout.

Nico Hoerner's six-year, $141 million deal with the Cubs is the fourth-largest contract EVER for a second baseman, per @JeffPassan. pic.twitter.com/7XDCsNvIcW — Yahoo Sports (@YahooSports) March 27, 2026

Hoerner se encontraba en camino a la agencia libre al finalizar la temporada de 2026, por lo que este movimiento evita que los Cubs pierdan a uno de sus pilares sin recibir compensación. Desde su debut en Grandes Ligas y pese a no demostrar poder, el segunda base ha mostrado una notable regularidad ofensiva, acumulando un promedio de bateo de .282 con .340 en porcentaje de embasado y .384 de slugging; al tiempo de cosechar al menos 20 estafadas en cada una de las recientes cuatro justas.

Pero el verdadero valor diferencial del jugador en cuestión está en la defensa, ya que ha ganado en dos ocasiones el Guante de Oro de la Nacional. Por si fuera poco, en 2025 alcanzó el percentil 98 en outs encima del promedio, confirmando su impacto en la protección del segundo cojín; sin contar con que lidera a todos los camareros de MLB en fWAR a partir del 2022, producto de 17.4, en una prueba de que causa impacto en las dos principales facetas para beisbolistas de posición.

Por otro lado, la extensión de Hoerner forma parte de una agresiva estrategia de los Cubs para reforzar su núcleo competitivo, recordando que días atrás también aseguraron al jardinero All-Star Pete Crow-Armstrong con un pacto de seis años y 115 millones de dólares, y previamente, en invierno, habían firmado al tercera base Alex Bregman, cortesía de cinco zafras y $175.000.000.

Los 5 mejores contratos para segunda base en la actualidad de MLB

Jugador Equipo Contrato (monto + años) Salario anual Marcus Semien New York Mets (absorbido desde Texas Rangers) $175.000.000 por 7 años $25.000.000 José Altuve Houston Astros $125.000.000 por 5 años $25.000.000 Nico Hoefner Chicago Cubs $141.000.000 por 6 años $23.500.000 Ketel Marte Arizona Diamondbacks $105.000.000 por 6 años $17.500.000 Andrés Giménez Toronto Blue Jays (absorbido desde Cleveland Guardians) $106.500.000 por 7 años $15.214.714

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