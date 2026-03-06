Luis Arráez se confiesa sobre la rivalidad entre Venezuela y República Dominicana

Luis Arráez es consciente de que el enfrentamiento entre Venezuela y República Dominicana en el Clásico Mundial de Béisbol siempre genera gran expectativa, aunque insiste en que dentro del torneo ningún rival puede ser subestimado.

El tres veces campeón bate de las mayores cree que el ambiente competitivo que rodea a estos duelos caribeños, con dos selecciones que suelen presentar rosters repletos de figuras de MLB, es una de las mejores experiencias de este deporte. Sin embargo y al margen de la rivalidad en el terreno entre ambos países, el enfoque del conjunto sudamericano está puesto en el día a día de esta edición del 2026.

“No hay rival débil ni equipo débil. Dominicana es un gran equipo y es verdad que le ganamos en el Clásico pasado, pero ya pasamos esa página y estamos en un nuevo Clásico, enfocados en un nuevo objetivo”, señaló Arráez a Listín Diario.

Las palabras del infielder venezolano reflejan la mentalidad con la que llegan los dirigidos por Omar López al recién iniciado certamen, conscientes del talento que poseen novenas como República Dominicana, tradicional potencia del béisbol internacional y una de las nóminas más profundas del WBC.

El último antecedente entre ambas naciones se remonta a la edición anterior, en 2023, cuando Venezuela logró imponerse en un desafío que generó gran repercusión entre los fanáticos, ya que significó, a la larga, el pase de dicho combinado a cuartos de final como primero de grupo. No obstante, el nuevo cañonero de San Francisco Giants dejó claro que su escuadra no vive del pasado y que el enfoque está completamente centrado en el presente.

El jugador, reconocido por su extraordinaria capacidad para hacer contacto y por haber conquistado de manera corrida sus tres coronas de average, también destacó el significado de representar a su patria en un escenario internacional.

Asimismo y pese a los logros individuales conseguidos en MLB, quien también ha sido seleccionado a tres Juegos de Estrellas asegura que vestir el uniforme de Venezuela tiene un valor emocional distinto al que experimenta durante la temporada regular en el mejor béisbol del mundo. "Es una experiencia distinta, pero bien bonita. Llevar el nombre de tu país en el pecho, es distinto a las Grandes Ligas".

Los de Omar López debutaron este viernes en el presente Clásico Mundial contra Países bajos, en medio de un Grupo D en el que también se encuentran República Dominicana, Israel y Nicaragua.

