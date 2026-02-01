Luis Arráez firma con los San Francisco Giants para la temporada de 2026

Luis Arráez, tres veces campeón de bateo de las Grandes Ligas, firmó este sábado con los San Francisco Giants por una temporada y 12 millones de dólares, informó The Athletic.

El infielder venezolano, que seguramente estará en el roster de su país en el Clásico Mundial de Béisbol de 2026, rechazó varias ofertas de contratos multianuales con el objetivo de jugar en la segunda base, algo que sólo pudo asegurar la directiva de los Gigantes.

Arráez será el segunda base de los Giants, compartiendo en el infield con estrellas de la talla de Rafael Devers, Willy Adames y Matt Chapman.

Free-agent infielder Luis Arraez and the San Francisco Giants are in agreement on a one-year, $12 million contract, sources say. Arraez turned down multi-year offers to play second base in San Francisco. First: @jorgecastillo. — Robert Murray (@ByRobertMurray) February 1, 2026

Cabe recordar que el bateador zurdo nacido en Yaracuy vio rota en 2025 una cadena de tres campañas coronándose campeón bate. Lo hizo con tres equipos diferentes: Minnesota Twins, Miami Marlins y San Diego.

Pese a terminar líder en hits de la Liga Nacional con 181, quedó por debajo de .300 de average por segunda vez en 7 años de carrera. La línea ofensiva de Arráez en 2025 con los Padres fue de .292/.327/.392 con OPS de .719, 30 dobles, 8 jonrones, 4 triples, 61 carreras impulsadas, 11 bases robadas y 34 boletos en 154 partidos.

El ahora camarero de San Francisco tardó en estampar su firmar con alguna organización de las mayores por la poca habilidad que tiene para conectar extrabases, aunque esto no limite su gran capacidad para hacer contacto; no en vano apenas se ponchó 21 veces en la campaña de 2025 y en 7 campañas en las mayores apenas ha sido abanicado en 230 oportunidades, algo realmente impresionante.

Luis Arraez is heading to San Francisco, per multiple reports pic.twitter.com/36K7yUk9Fw — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) February 1, 2026

Spotrac establecía su valor de mercado en 5 años y $70.5 millones. Su salario anual proyectado era 14.1 millones de dólares, por lo que pese a que parece haber firmado por un monto menor, tener la oportunidad de probar su valía como defensor del segundo cojín será de mucha valía para él. En 2027 bien podría ir de nuevo a la agencia libre, con la carta de saberse un buen defensor, ver subir su valor de mercado y firmar el contrato multianual que anhela desde que estaba con los Miami Marlins.

En las últimas semanas trascendió que equipos como los New York Yankees, Seattle Mariners y los mismos Marlins podrían haberle hecho ofertas tentativas, sin embargo, fueron los Giants, que necesitados de un segunda base, encontraron lo que querían a un precio considerablemente bajo, dada las dimensiones de la nómina del equipo.

