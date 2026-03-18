Maikel Garcia: “Este triunfo es para Venezuela, no para Latinoamérica”

La irreverencia de Maikel García fue clave para que Venezuela ganara su primer Clásico Mundial de Béisbol. El infielder de los Kansas City Royals terminó siendo el MVP del campeonato, uniendo su nombre a algunos nombres históricos del torneo.

Daisuke Matsuzaka (2006 y 2009), Robinson Canó (2013), Marcus Stroman (2017), Shohei Ohtani (2023) y García son ahora los ganadores de MVP en la historia de un torneo que apenas tiene 20 años desde su inauguración.

García fue cuestionado por algunas declaraciones polémicas antes de la final. En rueda de prensa, tras vencer a Italia en semifinales, el infielder dijo que estaban representando a Venezuela y no a Latinoamérica, algo que causó revuelo en República Dominicana, México, Colombia y Puerto Rico.

"Yo solo quería ganar, no quería ganar un MVP. Nosotros lo hicimos por Venezuela, como lo dije antes. Quizás a mucha gente lo le gustó, pero la camiseta decía Venezuela no Latinoamérica", dijo García en rueda de prensa.

#VideoLD | El nombrado jugador más valioso (MVP) del Clásico Mundial de Béisbol 2026, Mikel García, volvió a afianzar su opinión de que el equipo venezolano no jugaba en la final como representante de los latinos. #BéisbolListín #ListínDiario pic.twitter.com/jsomXQFGtL — LISTÍN DIARIO (@ListinDiario) March 18, 2026

"Habían más aficionados venezolanos que de Estados Unidos en el estadio. Nosotros estamos acostumbrados a este ambiente y los estadounidenses no. La gente no nos tenía como favoritos, nos tenían de quintos en el ranking pero fuimos los que ganamos", añadió García.

Durante el recibimiento de su premio en el terreno de juego, el tercera base agarró el micrófono del estadio y envió un duro mensaje. "La próxima vez que hagan un ranking del Clásico Mundial, Venezuela tiene que ir primero y los demás que se arreglen", dijo el jugador de los Royals.

García conectó un jonró en los cuartos de final ante Japón que condujo a la remontada del equipo dirigido por Omar López. El infielder terminó el campeonato con 385 de promedio y 10 hits, la máxima cantidad para jugador alguno.

El infielder viene de un gran año con los Kansas City Royals en 2025, tras ganar su primer Guante de Oro y terminar la temporada con .286 de promedio, 16 jonrones y 74 carreras remolcadas.

“Siempre les digo a mis hermanos que están en Venezuela que todo puede cambiar en un año”, dijo García, con el gran plato de plata del MVP a su lado. “El 2024 fue difícil para mí. Tuve problemas todo el año. Fui el peor bateador. Luego, en 2025, [los escritores] votaron por mí para el MVP de la Liga Americana. Eso fue enorme, y me motivó a trabajar más duro”.

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