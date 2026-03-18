Maikel García fue designado como MVP del Clásico Mundial de Béisbol

Maikel García no podía cerrar de otra manera el Clásico Mundial de Béisbol. El tercera base de Venezuela fue seleccionado como el MVP del torneo, gracias a su sólida actuación de principio a fin, en su primera participación en el torneo de selecciones.

El infielder llegó al torneo siendo un desconocido para muchos pero terminó siendo una cara familiar en las victorias de Venezuela. Su cuadrangular contra Japón, para acortar las distancias en el duelo de cuartos de final, fue clave para que el conjunto dirigido por Omar López alcanzara la final.

"Agradecido con Dios con estas oportunidades. Salíamos a jugar todos los días por los 30 millones de venezolanos y toda la gente que vive fuera de Venezuela. Solo estaba pensando en qué iba a hacer cuando ganáramos. Le pudimos dar esa alegría al país. Tenía mucha confianza en nuestro cerrador", dijo García desde el terreno de juego, celebrando el título.

"La próxima vez que hagan un ranking del Clásico Mundial, Venezuela es el número uno. Los demás que se arreglen", cerró García en su intervención con la voz oficial del torneo.

Maikel Garcia wins 2026 WBC MVP. pic.twitter.com/OBMzpIBWyd — Underdog MLB (@UnderdogMLB) March 18, 2026

García se fue de 3-0 en la final, pero con su elevado de sacrificio en el tercer episodio trajo en las piernas de Salvador Pérez la primera de las tres carreras de Venezuela, con las que derrotaron 3-2 a Estados Unidos en el IoanDepot park de Miami.

Antes del compromiso, García bateaba para .421, con 1 jonrón y cinco carreras remolcadas. Pero más allá de su ofensiva, su defensa de la tercera base fue fundamental en todo el torneo.

García viene de su mejor campaña en las Grandes Ligas, con los Kansas City Royals, ganando el primer Guante de Oro de su carrera. El infielder terminó con .286 de promedio, 16 jonrones y 74 carreras impulsadas.

Eugenio Suárez fue otro de los jugadores que merecían el premio, sobre todo después de su actuación en la final, en la que logró remolcar la carrera de la diferencia en el noveno episodio, con el indiscutible que trajo a Javier Sanoja al plato para el 3-2.

"No tengo palabras. Ver a Javier [Sanoja] anotar con mi doblete en el noveno fue el momento más grande de mi vida. Sabíamos que podíamos hacerlo, nunca dejamos de creer", dijo Suárez a FOX Sports.

Venezuela conquistó su primer Clásico Mundial de Béisbol, con una gran actuación colectiva, en la que destacó García con su compromiso por aparecer en los momentos claves.

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