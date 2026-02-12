Manager de Cubs confirma al venezolano Daniel Palencia como su cerrador en 2026

En los entrenamientos primaverales muchos jugadores se presentan a luchar por un cupo en el roster de MLB, sin embargo, otros ya tienen su rol definido, como es el caso del venezolano Daniel Palencia, quien fue nombrado por el manager de los Chicago Cubs, Craig Counsell, como el cerrador del club en la temporada de 2026.

“Sí”, declaró Counsell a la prensa cuando se le preguntó si Palencia sería el lanzador que preservará las victorias del equipo.

“Honestamente, para mí fue maravilloso escucharle decir eso”, declaró Palencia a MLB.com. “Trabajé bastante este invierno para estar listo para ayudar a mi equipo. Como dije antes, en la temporada pasada, simplemente trato de estar listo para cualquier inning. Si me necesita en el quinto, noveno, estaré ahí. Mi trabajo es conseguir outs, eso es lo que quiero hacer”.

Palencia tuvo una gran campaña en 2025, dejando 2.91 de efectividad con 61 ponches, 16 boletos, 22 salvados, 3.08 de FIP y 1.139 de WHIP en 52.2 entradas de trabajo. Todo esto le ganó la confianza del cuerpo técnico de los Cubs, que terminaron segundos en la División Central de la Liga Nacional con marca de 92-70, y ahora con la adición de Alex Bregman esperan ganar el banderín de su llave rumbo a los playoffs.

Recuérdese que Palencia perdió tiempo en septiembre con una dolencia en el hombro derecho, pero se recuperó de cara a la postemporada. Después trabajó entre el tercer y sexto episodio, registrando cuatro presentaciones de varios outs y no permitió carreras en cinco de sus seis partidos de playoffs.

"Nadie se hubiera imaginado que Palencia sería el cerrador el año pasado, lanzando en episodios clave de la postemporada. Hizo un trabajo maravilloso y pienso que para todos su madurez fue obvia. Estamos muy entusiasmados por él”, comentó el presidente de operaciones de béisbol de los Cubs, Jed Hoyer.

El recorrido de Palencia en el equipo grande de los Cubs no ha sido fácil. En 2023 dejó 4.45 de efectividad con 33 ponches y 14 boletos en 28.1 innings de trabajo; en la campaña de 2024 registró 6.14 de promedio de carreras limpias permitidas en 14.2 entradas; siendo la de 2025 su mejor zafra en las Grandes Ligas.

“Desde el primer momento, siempre supe que era el indicado. Sé que soy el hombre correcto para esa situación (noveno inning). Simplemente traté de estar listo y el año pasado, estar en esa situación fue maravilloso para mí. Ahí es donde quiero estar", finalizó el venezolano, según el portal de las mayores en español.

