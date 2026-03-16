Manager de Estados Unidos responde a la polémica del strike decisivo ante República Dominicana

La primera semifinal del Clásico Mundial de Béisbol dejó drama hasta el último lanzamiento. Efectivamente, la victoria de Estados Unidos sobre República Dominicana, 2-1, en el loanDepot park no sólo definió a uno de los finalistas de la edición 2026; también abrió un debate sobre el arbitraje y el posible futuro de la tecnología en la zona de strike.

De hecho, el momento más discutido de ese espectacular juego llegó en el último turno del mismo, ya que con cuenta llena, Geraldo Perdomo enfrentó al cerrador de los norteamericano, y de San Diego Padres, Mason Miller, quien lanzó una slider de 89 millas que el umpire principal cantó como bueno, sellando el out 27 y el triunfo de la selección que dirige Mark DeRosa. Sin embargo, para muchos observadores el pitcheo resultó demasiado bajo, lo que habría significado una base por bolas y la continuación del inning, el ataque de los caribeños y el compromiso.

En consecuencia, una vez finalizado el electrizante desafío, la primera pregunta al estratega dominicano, Albert Pujols, giró precisamente en torno a esa decisión arbitral. Eso sí, el futuro miembro del Salón de la Fama de MLB evitó entrar en polémicas y prefirió reconocer el esfuerzo de ambas naciones. “No me voy a enfocar en ese último pitcheo. Fue un tremendo partido y no voy a criticar nada de eso. No era para nosotros”, detalló el piloto a la web de las mayores.

Por su parte, la controversia continuó al día siguiente, pues durante la jornada de descanso previa al juego cumbre del Clásico, el manager DeRosa reconoció que el lanzamiento decisivo de Miller contra Perdomo generó dudas, así que comprendió la reacción del conjunto caribeño.

Mark DeRosa is asked about the final strike call from yesterday's Team USA win and his thoughts on ABS:



"I can understand why Dominicans are upset about it...that ball had a lot of plate and Will [Smith] does a hell of a job in framing" pic.twitter.com/YDPgigCDcQ — SNY (@SNYtv) March 16, 2026

“Saben, viendo ese pitcheo en la repetición puedo entender por qué los dominicanos están molestos”, expresó DeRosa, quien vive su segundo ciclo como timonel del combinado de Estados Unidos. “Me encanta la clase y le tengo un montón de respeto por la forma en que Albert manejó la situación después del juego”.

El tema también abrió la puerta a una discusión más amplia: la implementación del sistema automatizado de bolas y strikes (ABS), tecnología que permite revisar las decisiones del umpire mediante desafíos desde el terreno; misma que programada para debutar en temporada regular de Grandes Ligas en los próximos días tras probarse en el Spring Training.

Para el dirigente norteamericano, la incorporación de ese tipo de "challenge" al béisbol internacional parece inevitable. “Sí, soy fan del ABS. Creo que será bueno para el juego y creo que será en el próximo Clásico”.

Igualmente, el mencionado estratega ofreció su lectura acerca de la manera en la que su catcher "mascoteó" para traer el envío de Miller a la zona de strike. “Creo que si ves la cajita (de la zona de strike), esa bola tuvo mucho del plato y Will (Smith) hace un gran trabajo a la hora de encuadrar los strikes. Pero sí, estoy a favor de que ABS sea parte de este deporte”.

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