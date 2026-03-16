La proyección del lineup de Estados Unidos para la final del Clásico Mundial 2026

Estados Unidos logró lo que parecía imposible: maniatar a la ofensiva de República Dominicana, que se había mostrado arrolladora durante su paso por el Clásico Mundial de Béisbol de 2026. El triunfo ante las estrellas quisqueyanas puso a la selección dirigida por Mark DeRosa en su tercera final consecutiva.

“Queremos ganarlo todo”, dijo DeRosa tras su triunfo en semifinales. “Para eso decidimos ser parte de eso. El trabajo no se completa aún”.

Los estadounidenses fueron campeones de la edición 2017 del torneo y cayeron derrotados en 2023 ante Japón, que ya está fuera de carrera. Ahora esperan por su rival, que saldrá del duelo entre Italia (que los derrotó en la primera ronda) y Venezuela, que tiene en sus filas a bateadores peligrosos como Ronald Acuña Jr.

Team USA is headed back to the #WorldBaseballClassic Final for the THIRD STRAIGHT TIME! pic.twitter.com/Mrh7CPkz6W — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 16, 2026

DeRosa aprendió la lección después de estar en aprietos en la primera ronda y ahora habla de sus posibles rivales con respeto. “Tuve la suerte de estar aquí. Italia ganó 4-0 en la fase de grupos. Estaban muy subestimados al comienzo del torneo, pero ya no. Mis felicitaciones para ellos. Nos salvaron”, dijo en una conferencia de prensa.

También se ha referido a la escuadra venezolana: “Tengo mucho respeto por ellos y por su manager Omar López. Tuvimos ese momento la última vez, hace tres años, con el cuadrangular de Trea Turner. Estaba viendo el juego de ellos (Venezuela-Japón) y vi el jonrón de Wilyer Abreu y dije, 'ellos esperaron tres años para tener ese momento'”, dijo el estratega.

¿Cómo será el lineup de Estados Unidos en la final?

Como sea, y sin importar a quién le toque enfrentarse en el juego por el campeonato, para el piloto de Estados Unidos está claro que su abridor será el derecho de New York Mets, Nolan McLean. Pero la alineación ofensiva puede que no esté decidida aún.

DeRosa hizo un par de cambios en el lineup para el choque contra República Dominicana: tuvo a Will Smith detrás del plato en lugar de Cal Raleigh y a Gunnar Henderson en lugar del veterano antesalista Alex Bregman (y le respondió con un cuadrangular que fue clave).

Roman Anthony, Aaron Judge, Kyle Schwarber, Bryce Harper y el líder en dobles Brice Turang son inamovibles, pero DeRosa tendrá que elegir entre la defensa de Byron Buxton o la ofensiva de Pete Crow-Armstrong (que es uno de los mejores remolcadores del campeonato) en los jardines y decidir si la buena actuación de Henderson podría hacerle ganar una nueva oportunidad.

Será interesante ver si decide repetir la alineación que le dio éxito en un partido tan complicado como el que tuvo en semifinales o si volverá al que usó ante Canadá en los cuartos de final. Si opta por la segunda opción, Estados Unidos podría salir así:

Jugador Posición Bobby Witt Jr. Campocorto Bryce Harper Primera base Aaron Judge Jardinero derecho Kyle Schwarber Bateador designado Alex Bregman Tercera base Roman Anthony Jardinero izquierdo Cal Raleigh Receptor Brice Turang Segunda base Pete Crow-Armstrong Jardinero central

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