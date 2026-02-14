Manager de Mets anuncia el plan con el dominicano Ronny Mauricio en 2026

El manager de los New York Mets, Carlos Mendoza, habló sobre el plan de trabajo que tendrán con Ronny Mauricio, después de las lesiones que ha sufrido en los últimos años. Sin embargo, el jugador parece estar listo para el reto de ganarse un puesto en el equipo grande.

"El tiempo de juego será importante para él. Los dos últimos meses del año pasado, no tuvo mucho tiempo de juego. Tiene esa opción, hemos sido bastante claros y honestos al respecto. Todo gira en torno a su desarrollo. Se perdió un año entero. Ahora, cuando hablas con él, está feliz de estar en el campamento sano y sin restricciones", dijo Mendoza, en el campo de entrenamiento de los Mets.

Mauricio tiene 24 años de edad y todavía no ha podido explotar todo el talento del que tanto se habló en su etapa en ligas menores. El año pasado estuvo en 61 encuentros, con promedio de .226, con 6 jonrones y 10 carreras remolcadas.

Ha estado bajando y subiendo desde 2023, año en el que debutó en la MLB. Se perdió toda la temporada 2024 por lesión y ahora parece estar en óptimas condiciones físicas para ganarse un puesto en el Spring Training.

Mauricio viene de participar en 14 encuentros con los Tigres del Licey en la LIDOM. Bateó para .212, con 2 jonrones y 10 carreras impulsadas en la liga invernal de su país.

El dominicano se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha mientras jugaba con los Tigres del Licey en la República Dominicana en el 2024. Esa grave lesión le impidió jugar en el 2024, un año en el que estaba llamado a ganarse un puesto como titular.

Eso ya forma parte del pasado, ya que su objetivo principal es tener unos buenos campos de entrenamiento para quedarse con el puesto de utility del equipo. Puede jugar como campocorto, como segunda base y como antesalista.

Sus números el año pasado en ligas menores fueron interesantes, aunque apenas disputó 19 encuentros. En Clase A, Doble A y AAA dejó .323, con 2 cuadrangulares y 11 carreras remolcadas.

Los Mets recibieron la noticia de que Francisco Lindor tendrá que pasar por una cirugía para reparar una reacción por sobrecarga en el hueso ganchoso de la mano izquierda. Si se pierde mucho tiempo de juego, Mauricio puede tener una oportunidad para mostrar su talento en el inicio de la campaña.

