Manager de Phillies revela quién será el primer abridor de República Dominicana en el Clásico Mundial

República Dominicana tendrá en la lomita a Cristopher Sánchez para el primer duelo del Clásico Mundial de Béisbol 2026 ante Nicaragua, según reveló el manager de los Philadelphia Phillies, Rob Thompson.

El lanzador de los Phillies tomará la pelota el próximo 6 de marzo en el LoanDepot Park de Miami, en el encuentro que abrirá el camino del conjunto dirigido por Albert Pujols en la cita de 2026. Dominicana viene de decepcionar en la edición del 2023, cayendo eliminados en la primera ronda.

Sánchez viene de una extraordinaria campaña en el 2025 con los Phillies, coleccionando una efectividad de 2.50, en 202.0 entradas lanzadas, con 212 ponches y 44 boletos. Fue líder en WAR entre los abridores de la Liga Nacional con 8.0.

El zurdo debutó en las Grandes Ligas en 2021 y se ha mantenido como uno de los abridores más sólidos de la Liga Nacional. Tiene 104 juegos lanzados, con 85 aperturas, con una efectividad vitalicia de 3.24 en 532.2 innings.

Será la primera vez que el zurdo represente a su país en la cita de selecciones, ya que en 2021 no se le dio la oportunidad para estar con el combinado nacional. Desde un principio Sánchez estaba proyectado como el lanzador de la jornada inaugural del Clásico, aunque otros analistas promovían la opción de guardarlo para el duelo crucial contra Venezuela.

El Grupo D del torneo tiene emparejados en Miami a Nicaragua, Israel, Países Bajos, Venezuela y República Dominicana. Los dos ganadores de la llave avanzan a los cuartos de final, pero el segundo podría cruzarse con el ganador del Grupo C, que en este caso podría ser el triple campeón Japón.

Evitar al combinado asiático parece ser la premisa que tendrán tanto República Dominicana como Venezuela, que son los dos países favoritos para avanzar de ronda.

Sánchez necesitará los días de descanso luego de su apertura inicial para poder actuar en un posible encuentro de cuartos de final, por lo que la decisión de colocarlo en el primer puesto de la rotación es inteligente, pensando en la segunda ronda.

De acuerdo con algunos informes, la rotación de Dominicana sería Sánchez, Sandy Alcántara, Bryan Bello y Luis Severino. Este último tendrá la dura tarea de enfrentar a Venezuela en el último compromiso de la fase de grupos.

República Dominicana es uno de los favoritos a ganar el torneo, como lo hicieron en la edición del 2013, hasta ahora su único título en el campeonato.

