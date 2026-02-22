Manager de Phillies sobre la ausencia de José Alvarado en el Clásico con Venezuela: "Él está bien de salud"

José Alvarado se convirtió este fin de semana en una de las bajas más sentidas en el equipo de Venezuela que estará en el Clásico Mundial de Béisbol de 2026, junto a Pablo López (Tommy John) y Oddanier Mosqueda, de los St. Louis Cardinals.

Sin embargo, a diferencia de sus homólogos, Alvarado parece estar bien de salud, así lo informó este domingo el manager de los Philadelphia Phillies, Rob Thompson.

"No sé que implica eso del seguro del Clásico Mundial. Él está bien de salud aquí en los entrenamientos con nosotros, así que no sabemos qué paso", dijo Thompson a la prensa.

Cabe recordar que Alvarado sólo se ausentó del 11 de septiembre al 28 del mismo mes de 2025 por una lesión en su brazo. Antes, en 2023, sí tuvo recurrentes molestias en el codo. Por ello, no se entiende cómo el venezolano no pasó el protocolo del seguro médico, algo que estaba dado por hecho por el manager de la escuadra vinotinto, Omar López.

Alvarado ha tenido una sólida carrera en las mayores, ya que desde su debut en 2017 cosecha 3.47 de efectividad en 408 apariciones; 407 en plan de relevista, y repartidas en 368.1 actos de labor entre Tampa Bay Rays y su actual equipo, Philadelphia Phillies.

Su experiencia como brazo confiable en el bullpen lo habían colocado como un arma preponderante en situaciones de alta tensión para los venezolanos, a los que ya representó en el Clásico de 2023, dejando 0.00 en rayitas permitidas durante 3.0 episodios, sumando un salvamento.

Es importante destacar que cualquier jugador puede representar a su país en el Clásico Mundial, inclusive sin seguro. El escenario ideal es que el jugador cuente con un aval a su salario de la temporada por si ocurre alguna lesión durante ese mes de torneo, pero las organizaciones no pueden impedir la participación de sus activos sin fundamentos.

Alvarado podría haber ido al Clásico sin seguro, cuidando su brazo, sin embargo, este no es el caso. Carlos Santana, por su parte, sí optó por jugar con República Dominicana sin seguro, algo que fue aplaudido por sus fanáticos.

El relevista venezolano está en la última temporada de su contrato con los Phillies, el cual le dará 9 millones de dólares en salario. Después será agente libre, por lo que tal vez cuidar su salud sea su prioridad de cara a una campaña decisiva en lo personal.

