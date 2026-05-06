Manager de Red Sox responde al pelotazo intencional de Framber Valdez a Trevor Story

El estratega de los Red Sox, Chad Tracy, habló sobre el pelotazo intencional del lanzador de los Detroit Tigers, Framber Valdez, al infielder Trevor Story. El zurdo fue expulsado después de haber permitido jonrones consecutivos y de realizar el lanzamiento hacia la humanidad del jugador de Boston, en la derrota de su equipo 10-3.

El pelotazo fue difícil de asimilar para Story, ya que fue una recta de 94 millas por hora. Los árbitros se reunieron después del pelotazo y dictaminaron la expulsión del veterano lanzador dominicano.

"No fue intencional. No fue a propósito. Puede que lo parezca, pero no lo fue", dijo Valdez después del partido a través de un intérprete. "Estaba tratando de lanzar strikes después de los dos jonrones consecutivos. Intentaba volver a la zona y ese lanzamiento se me escapó de la mano".

BENCHES CLEAR after Tigers pitcher Framber Valdez hits the Red Sox 😳



This comes after he surrendered back-to-back homers 😬



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Pero en el lado de Boston, no creen en la palabra de Valdez, o al menos eso fue lo que dijo su manager después del compromiso. "Sí, creo que fue intencional", afirmó Tracy, estratega interino de Boston. "Me pareció un gesto débil, y creo que todo el mundo lo vio. Su bando, el nuestro... creo que todos lo vieron. Fue lamentable".

Story tampoco cree en lo que dijo Valdez. "Creo que todos sabemos qué fue lo que pasó; es algo indiscutible. Estaba listo para batear y de repente el lanzamiento apareció muy detrás de mí, directo a los números (en la espalda). Como dije, todos sabemos lo que hubo ahí".

¿Qué pudo haber desatado la intención de Valdez?

Los cuadrangulares consecutivos en el cuarto inning de los venezolanos Willson Contreras y Wilyer Abreu pudieron sacar del partido a Valdez. Contreras se gozó el batazo y lanzó el bate hacia arriba, una vez conectó la pelota.

Para el manager de Detroit, A.J. Hinch, no estuvo bien el gesto del inicialista de los Red Sox. "Jugamos un béisbol de muy buen nivel aquí, y esto no se sintió así. No voy a juzgar la intención, pero sé que cuando sales al campo en esas confrontaciones, usualmente sientes que tienes la razón. Esta vez no se sintió bien estar ahí fuera".

Este se puede catalogar como uno de los peores encuentros de Valdez en su carrera en las Grandes Ligas. El dominicano permitió 10 carreras (siete limpias) con nueve hits y tres jonrones en apenas tres entradas y un tercio, elevando su efectividad a 4.57.

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