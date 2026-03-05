Manager de Venezuela confirma a Ronald Acuña Jr. como primer bate para el Clásico Mundial

Es un secreto a voces que Ronald Acuña Jr. está llamado a ser el máximo referente en ataque de Venezuela en un Clásico Mundial de Béisbol en el cual dicha selección debutará este viernes contra Países Bajos.

Y Omar López, manager de los sudamericanos, es consciente de ello, tanto que ha despejado la incógnita principal sobre su alineación para el grueso de una justa que a modo global ya arrancó.

López reveló al periodista Daniel Álvarez que la luminaria de los Atlanta Braves fungirá de primero en su orden al bate durante todo el WBC. "Ronald Acuña Jr. se va a quedar siempre como primer bate, así no de ni un hit en el torneo. Esa es su posición y ahí se va a quedar", corroboró el señalado dirigente.

López destacó que contar con el cinco veces All Star de MLB en la cima del orden ofensivo no es sólo una decisión estratégica, sino una declaración de intenciones. "Tener a Ronald abriendo el juego nos da una ventaja psicológica inmediata. Su capacidad para embasarse, castigar la bola y generar caos en las bases es única en el mundo".

Con esta decisión Venezuela busca aprovechar la explosividad del jardinero de los Braves para activar un ataque que también cuenta con figuras del calibre de Luis Arráez, Eugenio Suárez y Salvador Pérez, quienes llegan enfocados en asumir roles preponderantes para rivalizar en el Grupo D también contra Israel, Nicaragua y la favorita República Dominicana.

Será el segundo WBC para el acreedor de tres Bates de Plata en el viejo circuito, quien en la edición de 2023 ligó pobres .222 de promedio y .286 de OBP con apenas dos producidas en 18 turnos, repartidos en cinco encuentros.

¿Cómo le va a Ronald Acuña Jr. de por vida como primer bate en MLB?

Acuña Jr. exhibe una carrera exitosa en Grandes Ligas, pese a sus 28 años de edad. Y para prueba un botón: .289 de average con .384 de OBP, 186 jonrones y 205 bases robadas en ocho cursos, cuatro de los cuales, por distintos motivos, no ha podido accionar en su totalidad.

Asimismo, fungiendo como primer toletero a modo vitalicio, el venezolano posee .294 con .387 en porcentaje de embasado, 162 cuadrangulares y 196 estafadas. Claro está, en 3.091 turnos totales, repartidos en 677 desafíos.

La segunda posición en la que Acuña ha aparecido más veces con el madero de los Braves es el tercer puesto. Allí colecciona .263 con .409 de OBP, 10 vuelacercas y cinco robadas en 208 apariciones, divididas en 46 compromisos de ronda regular en MLB.

