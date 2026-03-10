Manager de los Yankees Aaron Boone sobre el adiós de Juan Soto: "Todavía me molesta"

Aaron Boone parece que aún no supera que Juan Soto haya cambiado a los Yankees por los vecinos neoyorquinos, Mets.

Es que durante una conversación con el presentador de radio, Evan Roberts, el estratega de los Bombarderos del Bronx reconoció haberse sentido incómodo con la partida del jardinero dominicano, tras el curso de MLB 2024.

“Creo que todavía molesta”, respondió Boone entre risas, generando una reacción inmediata de Roberts, quien quedó desconcertado por el comentario. Incluso, el periodista le pidió al piloto de los Yankees aclarar su afirmación, lo que llevó a este último a matizar un poco después.

En efecto, Boone aseguró que se trataba de una broma. “Supongo que acabo de decir eso. Amaba a Juan Soto, y todavía lo amo. Él y yo tenemos una muy buena relación. Obviamente, me encantó la dinámica que trajo a nuestro equipo; la combinación perfecta que él y Aaron (Judge) tuvieron durante ese año fue muy especial. Pero él ya pasó página y, obviamente, seguirá teniendo un gran desempeño”.

Aaron Boone anhela contar con un bate como el de Juan Soto en sus Yankees | Jonathan Dyer-Imagn Images

Dichas palabras llamaron la atención porque la salida de La Fiera de los Mulos fue uno de los movimientos más comentados de los últimos tiempos en Grandes Ligas. Incluso, una vez convertido en agente libre previo al 2025, el nacido en Santo Domingo acordó un histórico contrato con los Mets, de 765 millones de dólares por 10 ejercicios. Semejante pactó también contó con un bono de firma de $75.000.000 sin pagos diferidos, por lo que el valor promedio anual quedó cercano a los $51 millones.

Por otro lado, el acuerdo laboral de quien hoy ha sido invitado a cinco All-Star de MLB contempla una cláusula de salida después de cinco temporadas, junto con incentivos que podrían elevar el monto total por encima de los 800 millones de dólares.

Antes de que Soto se uniera a los Mets, los Yankees intentaron retenerlo con una propuesta de 760 millones por 16 años. De hecho, el propietario de la afamada organización, Hal Steinbrenner, intervino personalmente para mejorar la oferta; sin embargo, el esfuerzo resultó insuficiente para evitar que el ex Washington Nationals y San Diego Padres cambiara de uniforme dentro de la misma ciudad.

Ahora, con el campeón de bateo de la Liga Nacional en 2010 defendiendo, desde el 2025, a los Mets, cualquier comentario sobre su salida de los Yankees continúa generando atención dentro del mundo del béisbol.

