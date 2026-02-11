Manager de Yankees anuncia el regreso de Gerrit Cole a los Yankees

El manager de los Yankees de Nueva York, Aaron Boone, informó este miércoles que su as Gerrit Cole tiene previsto lanzar dos prácticas de bateo en vivo en un par de semanas, con miras a su regreso al montículo durante el transcurso de los juegos de pretemporada en el marco del Spring Training.

"Gerrit ha lanzado varias sesiones de bullpen y en dos semanas hará un par de prácticas de bateo en vivo. El plan es que se siga acondicionando para que pueda lanzar algunos partidos del Spring Training", dijo Boone en rueda de prensa este miércoles.

Cole está en la etapa final de su recuperación de la cirugía Tommy John que lo apartó de los Yankees en la campaña de 2025, que aún dirimen si darle la responsabilidad de ser el abridor del Opening Day del equipo.

Aaron Boone provides updates on Gerrit Cole and Carlos Rodón



On Rodón: "He's probably not far behind from the start of the season"



On Cole: "He's thrown a number of pens already, he's scheduled to begin lives in a couple weeks" pic.twitter.com/XZNKL7IqeL — Yankees Videos (@snyyankees) February 11, 2026

El veterano de 35 años sólo pudo lanzar 95.0 entradas en la campaña 2024, dejando marca de 8-5 con 3.41 de efectividad. Eso así, terminó siendo clave en la rotación de los Yankees, ayudando al equipo a alcanzar una Serie Mundial en la cual cayó ante Los Angeles Dodgers en cinco encuentros.

“Espero regresar como un nuevo juego de neumáticos. Es una parada en los pits más larga de lo esperado", dijo Cole durante la campaña pasada.

El ex lanzador de los Pittsburgh Pirates y Houston Astros ha representado durante cinco campañas a los Bombarderos del Bronx, misma con la cual tiene foja de 59-28 y un notable 3.12 de efectividad en 759.0 entradas de ronda regular.

Además, consiguió el citado y único Cy Young de su trayectoria en 2023, cuando lideró el joven circuito en promedio en rayitas limpias (2.63), WHIP (0.98), innings lanzados (209.0), y blanqueos (2), sumando una gran marca de 15-4 y la nada despreciable cifra de 222 ponches.

Giancarlo Stanton "should be good" as the Yankees open up spring training pic.twitter.com/35wqvrvZpi — Yankees Videos (@snyyankees) February 11, 2026

Igualmente, Cole ha sido invitado a tres All Star en representación de los Yankees, con los que también ha ganado un título de efectividad (2023) y uno de victorias (16 en 2021).

El manager Boone, por su parte, agregó que Carlos Rodón podría comenzar la temporada en la rotación, al recuperarse a tiempo de sus molestias.

Giancarlo Stanton, a su vez, ya está recuperado de la lesión de su hombro y jugará los partidos de pretemporada de las mayores.

"Es difícil... no hay duda de que será difícil. Creemos que somos uno de esos equipos que pueden salir y ganar", dijo Boone sobre ganar el Este de la Liga Americana en 2026.

