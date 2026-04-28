Manager de Yankees sobre el ascenso de Jasson Domínguez: "Merece estar aquí"

El regreso de Jasson Domínguez a MLB ya es una realidad. Después de iniciar la temporada en Triple-A con la misión de enfocarse únicamente en su desarrollo diario, el joven dominicano fue llamado nuevamente por los New York Yankees para integrarse al roster antes del inicio de la serie frente a Texas Rangers.

La popular organización tomó la decisión tras la ausencia de Giancarlo Stanton, quien será enviado a lista de lesionados debido a severas molestias en la pantorrilla. Ante dicho escenario, el jardinero quisqueyano resultó incorporado de inmediato al lineup del manager Aaron Boone y apareció el lunes como designado en el sexto turno.

El ascenso del "Marciano" no fue casualidad, ya que su rendimiento en ligas menores durante las primeras semanas del 2026 respaldó plenamente la decisión de Boone y su cuerpo técnico. Domínguez mostró consistencia ofensiva y madurez en cada encuentro, factores que terminaron inclinando la balanza a su favor.

De ese modo, el estratega de los mulos destacó en SNY la actitud del paleador ambidiestro durante su estancia en Triple-A, resaltando la manera en que manejó la situación pese a no comenzar la temporada en el equipo grande. "Cuando un jugador joven ha estado aquí, ha tenido éxito y tiene que regresar, muchas veces terminan por no rendir bien o se desaniman y se quejan; él (Domínguez) no ha hecho nada de eso".

"He deserves to be here"



Jasson Dominguez has earned his opportunity back up with the Yankees https://t.co/4T1auAVLhN pic.twitter.com/3Bqnq4gPmB — SNY (@SNYtv) April 28, 2026

Boone agregó que el nacido en Esperanza trabajó con disciplina y mantuvo un desempeño constante, razón por la cual considera que merece esta nueva oportunidad. Además, el contexto de la serie ante Texas, que contará con varios lanzadores derechos programados, favorece la presencia del aún prospecto de los Yankees en el lineup.

Las estadísticas respaldan el momento que atraviesa Domínguez. En 24 cotejos en la citada filial promedió .326 con el madero y porcentaje de embasado de .415. También conectó tres cuadrangulares, cinco dobles y remolcó 16 carreras, manteniendo un número reducido de ponches.

A su vez, El Marciano aseguró a YES Network que gran parte de su éxito se debe a la continuidad en sus hábitos de trabajo, considerando que en el pasado Spring Training encontró una rutina que decidió mantener intacta durante el inicio de la temporada regular, lo que le ha permitido sostener un ritmo ofensivo estable.

Con Stanton inactivo, los Yankees deben darle mucha acción importante a Domínguez durante la semana, con la expectativa a sobre cómo aprovechará esta nueva oportunidad para consolidarse definitivamente en el roster de Grandes Ligas.

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