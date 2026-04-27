Manager de Yankees asegura que habló con Alex Cora tras su despido por los Red Sox

La inesperada reestructuración del cuerpo técnico de Boston Red Sox generó repercusiones inmediatas dentro del ambiente de MLB, especialmente entre quienes conocen de cerca a Alex Cora, despedido la noche del sábado, a pesar de la victoria de su ahora ex club contra Baltimore Orioles. Incluso, el New York Post reveló que el dirigente de los Yankees, Aaron Boone, fue de los primeros en comunicarse con el puertorriqueño, a fin de darle su apoyo.

Aunque el dirigente de los mulos evitó ofrecer detalles específicos sobre la charla privada, aseguró al propio Post que se trató de una conversación positiva y significativa, tras una noticia que tomó por sorpresa a buena parte del entorno de las mayores, básicamente por el estatus que parecía tener Cora dentro de la organización a la que guio al anillo en 2018.

Boone reconoció que la citada decisión causó impacto hasta entre figuras acostumbradas a los cambios constantes dentro del béisbol profesional. "Creo que alguien de la talla de Alex en el béisbol, y obviamente siendo un rival de división y nuestro principal rival, nos tomó a todos por sorpresa; nos impactó o al menos nos sorprendió un poco, como diciendo: '¿Quién se esperaba semejante revuelo a estas alturas?'. Estará bien y le irá de maravilla. Tendrá muchas oportunidades para hacer lo que quiera de ahora en adelante", analizó el timonel de los Bombarderos del Bronx.

Aaron Boone had a "really good talk" with Alex Cora last night.



"He's going to be fine and great," Boone said. — Greg Joyce (@GJoyce9) April 26, 2026

Claro está, la reorganización dentro de Boston no se limitó únicamente al manager caribeño, ya que la entidad en cuestión decidió despedir a varios integrantes clave del staff técnico, incluyendo al coach asistente de bateo Dillon Lawson, quien anteriormente trabajó con los Yankees. Junto a él salieron Peter Fatse, instructor del bateo; Ramón Vázquez, coach de banca; Kyle Hudson, instructor de tercera base; y Joe Cronin, responsable de estrategia ofensiva en MLB.

Asimismo, Jason Varitek, histórico ex receptor y leyenda de los Red Sox, terminó siendo reasignado a un nuevo puesto dentro de la franquicia, aunque todavía no se dieron detalles sobre sus futuras funciones.

Entretanto, la serie disputada a inicios de la semana anterior entre Yankees y Red Sox pudo haber influido indirectamente en la decisión, dado que los de Nueva Inglaterra resultaron barridos por su eterno rival, factor que habría incrementado la presión sobre Cora y su equipo. Según trascendió, la directiva tomó la determinación definitiva el sábado por la mañana, marcando uno de los movimientos más sorpresivos de la nueva temporada.

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