Manny Machado habla sobre el liderazgo de Juan Soto en la selección de República Dominicana

En medio de la expectativa que ya comienza a generar un Clásico Mundial de Béisbol que arranca el 5 de marzo, Manny Machado ha encendido aún más la ilusión de los fanáticos dominicanos al hablar sobre el roster de dicha selección y del liderazgo de Juan Soto.

Pese a su estatus de luminaria de MLB y ser nombrado recientemente capitán del elenco de Quisqueya, el antesalista de los San Diego Padres no escatimó elogios hacia el jardinero de los New York Mets, tanto que en una plática con el periodista Yancen Pujols destacó la madurez del toletero zurdo y su capacidad para asumir responsabilidades dentro y fuera del terreno.

“Juan ha crecido muchísimo. Tiene la mentalidad y el respeto del grupo para ser uno de los líderes del equipo. De hecho, ya lo fue en el Clásico pasado, donde jugó un papel fundamental en unir a todos. Me llamaba y me decía, 'Manny ¿Qué haces hoy? Tenemos una llamada'. Luego, contactaba al siguiente jugador y así sucesivamente. Realmente inició algo especial y creó la química en este equipo. Creo que eso es fundamental".

Manny Machado será el capitán de Dominicana en el venidero Clásico Mundial | Sam Navarro-Imagn Images

Machado agregó que el liderazgo no se limita a la experiencia o la edad, sino a la actitud diaria y al compromiso con el país. "¿Quién mejor para hacerlo que Soto? Es un gran ícono dominicano, uno de los mejores jugadores que estarán en el Clásico, y de las Grandes Ligas. Cuando estrellas como él, Vladdy, Tatís, Julio (Rodríguez y yo hablamos con pasión del Clásico, se abren puertas e inspiramos a otros peloteros a unirse y contribuir".

República Dominicana, campeona invicta en 2013, busca reencontrarse con el título tras resultados por debajo de las expectativas en ediciones recientes. En ese contexto, la unión del grupo y la presencia de referentes sólidos en el clubhouse serán fundamentales, así que el dueño de siete invitaciones al All-Star de MLB apuesta porque Soto enseñe el camino a sus compañeros.

Asimismo, el cañonero derecho subrayó que el compromiso de los peloteros dominicanos con el WBC sigue intacto. “Cuando se trata de vestir el uniforme de Dominicana, todos queremos estar. Es un orgullo representar a nuestro país".

La del 2026 será la tercera presencia al hilo de Manny Machado en la afamada cita de selecciones, ya que dejó .269 de bateo con .321 de OBP, un jonrón y dos empujadas en 2017, mientras que coleccionó .235 junto a .325 en porcentaje de embasado, dos vuelacercas y cuatro producidas en 2023.

