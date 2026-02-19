República Dominicana vs. México: ¿Quién tiene mejor lineup en el Clásico Mundial 2026?

México fue la gran sensación de la edición pasada del Clásico Mundial de Béisbol con un tercer lugar que, para muchos, fue una sorpresa. Su manager Benji Gil regresa al banquillo para 2026 y no se ha cansado decir que a pesar de alguna ausencias -como la de Isaac Paredes- su escuadra puede competir contra quien sea. Sí, incluso contra un equipo lleno de estrellas de MLB como República Dominicana.

“República Dominicana tiene un equipo espectacular, Estados Unidos tiene un equipo espectacular. Creo que son los dos mejores equipos que han existido en la historia del béisbol, pero si nos toca enfrentarlos, yo creo que vamos a ganar”, dijo Gil durante la Serie del Caribe.

“Un buen equipo en un evento como este del Clásico Mundial le puede ganar a un súper equipo, aunque pongas un MVP en cada posición. Ahorita me preguntan quién va a ser campeón, yo creo que vamos a ser nosotros”, aseguró.

Los dominicanos ocupan un lugar en el top 3 de favoritos para ganar el certamen y sumar su segunda corona en el Clásico y la estimación no es gratuita. De la mano de una leyenda como Albert Pujols, que ya ha tenido éxito dirigiendo en el béisbol del Caribe, se presentan con una selección de estrellas que tiene a Juan Soto, Vladimir Guerrero Jr., Manny Machado y Fernando Tatís Jr, entre otras luminarias.

Receptor: Austin Wells vs. Alejandro Kirk

El receptor de New York Yankees apeló a su ascendencia dominicana por parte de madre para estar en el equipo de Pujols y si bien viene de su mejor campaña ofensiva y ha mejorado detrás del plato, todavía no puede compararse con Kirk. El jugador nacido en Tijuana dio 33 extrabases y remolcó 75 carreras, acaba de disputar la Serie Mundial, ha ido a dos Juegos de Estrellas y tiene un Bate de Plata.



Ventaja: México

Primera base: Vladimir Guerrero Jr. vs. Rowdy Téllez

No hay un punto de comparación. El veterano Téllez dio 17 jonrones entre Seattle y Texas en la temporada de 2025 y el único argumento que tiene a favor es su experiencia, sobre todo porque ya disputó el Clásico. De Guerrero Jr. ya sabemos todo lo que es capaz de hacer: un ganador del Guante de Oro y dos Bates de Plata que en las últimas cinco temporadas ha tenido cuatro zafras de más de 30 cuadrangulares.



Ventaja: República Dominicana

Segunda base: Ketel Marte vs. Luis Urías

Urías ofrece solvencia y versatilidad defensiva en el cuadro interior, pero no tiene poder: ha dado 60 jonrones en 8 años de carrera en MLB. En cambio Marte, que también es buen defensor, ganó en 2025 su segundo Bate de Plata consecutivo con números de .283/.376/.517, OPS de .893, 28 dobles, 28 cuadrangulares y 72 remolcadas.



Ventaja: República Dominicana

Tercera base: Manny Machado vs. Ramón Urías

Machado es una superestrella de las Grandes Ligas y líder indiscutible en San Diego. Un ganador de dos Guantes de Oro, tres Bates de Plata que tiene 7 invitaciones al All Star y que viene de dar 27 jonrones y remolcar más de 90 anotaciones en 2025. Como su hermano Luis, Ramón tiene la defensa como su principal herramienta de trabajo.



Ventaja: República Dominicana

Campocorto: Geraldo Perdomo vs. Nick González

Perdomo está establecido en las Grandes Ligas y con Arizona Diamondbacks en 2025 conectó 20 cuadrangulares y remolcó 100 carreras. Ya tiene un Bate de Plata en sus vitrinas, mientras que González, un jugador de Pittsburgh Pirates, se ha distinguido por su buena defensa en el infield y poco más.



Ventaja: República Dominicana

Jardín izquierdo: Juan Soto vs. Randy Arozarena

Ciertamente Arozarena es el alma de la escuadra mexicana, un jugador establecido en Grandes Ligas y una estrella, que en 2025 conectó 32 dobles, impulsó 72 carreras con Seattle y alcanzó un tope personal con sus 27 jonrones. Pero Soto está en otro nivel y así lo demuestra su contrato multimillonario y sus seis Bates de Plata. El último lo ganó por su segunda temporada seguida de 40 jonrones y 100 impulsadas.



Ventaja: República Dominicana

Jardín central: Julio Rodríguez vs. Alek Thomas

Rodríguez no se siente cómodo siendo llamado “veterano” con 25 años de edad, pero es que ya tiene varios premios y cuatro temporadas con al menos al menos 20 cuadrangulares, 68 remolcadas y 24 bases robadas. Thomas es el jardinero central de Arizona Diamondbacks y no tiene las credenciales de J-Rod. Ofensivamente sus números están muy por debajo.



Ventaja: República Dominicana

Jardín derecho: Fernando Tatís Jr. vs. Jarren Duran

Tatís Jr. es una estrella a pesar de sus inconsistencias y sus constantes problemas físicos. Es un jugador completo, un ganador de dos Guantes de Oro y de Platino y de tres Bates de Plata que lucha por mantenerse sano y regresar a su mejor nivel ofensivo. Duran fue el mejor jardinero izquierdo de MLB en 2025 y se espera que ayude en la ofensiva y con su velocidad, pero no le hace sombra al dominicano.



Ventaja: República Dominicana

Bateador designado: Junior Caminero vs. Joey Meneses

A pesar de que Caminero es un novato y no tiene la experiencia de Meneses, tiene ventaja en esta comparación porque el mexicano no jugó en MLB en la temporada de 2025, mientras que la joven estrella de los Tampa Bay Rays viene de dar 45 jonrones y remolcar 110 carreras.



Ventaja: República Dominicana

