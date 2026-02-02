Manny Machado se une al roster de República Dominicana del Clásico Mundial de Béisbol 2026

Manny Machado fue confirmado por el equipo de República Dominicana para el Clásico Mundial que comenzará en marzo y es una gran adición para el equipo dirigido por Albert Pujols, tomando en cuenta la ausencia de José Ramírez, tercera base que decidió no asistir al evento.

Machado, antesalista estrella de los San Diego Padres, disputará su tercer torneo con la selección de Dominicana, después de haber jugado en las ediciones de 2017 y 2023. La veteranía del jugador nacido y criado en Miami pero de raíces quisqueyanas será clave para el conjunto isleño.

"El Ministro de la Defensa", como se le conoce por sus dotes con el guante, no ha tenido todavía un Clásico explosivo con el bate. En el 2017 disputó seis partidos, en los que dejó promedio de .269 con OPS de .783, un jonrón y dos remolcadas, mientras que en el 2023 bateó para .235, con dos cuadrangulares y cuatro carreras impulsadas.

La situación con Machado y Ramírez había sido polémica en los últimos días, por la decisión del jugador de los Cleveland Guardians de no asistir al evento. La razón oficial de la ausencia de Ramírez fueron asuntos personales, pero algunos analistas creen que fue por no tener asegurada la titularidad como tercera base por la presencia de Machado.

Machado en 2025 disputó su séptimo Juego de Estrellas en la MLB, en sus 14 años de carrera. Su línea ofensiva en la campaña regular fue de .275/.335/.460 con un OPS de .795, 27 cuadrangulares, 33 dobles y 95 carreras impulsadas.

El veterano de 33 años de edad se unirá a otras estrellas como Vladimir Guerrero Jr., Julio Rodríguez, Ketel Marte, Juan Soto, Sandy Alcántara, Fernando Tatís Jr., Junior Caminero, Oneil Cruz, entre otros, que estarán a la disposición del manager Pujols.

Dominicana quiere olvidar la actuación del Clásico pasado, en el que cayeron eliminados en la primera ronda del evento, teniendo un equipo plagado de estrellas. Entendiendo los errores del pasado, este equipo luce más compacto y tiene todo para coronarse en este 2026.

República Dominicana, equipo que ganó en la edición del 2013, llega al evento como el conjunto a vencer en el Grupo D que se disputará en Miami y que comparte con Venezuela, Israel, Países Bajos y Nicaragua.

Sin embargo, al igual que otras selecciones caribeñas, el conjunto dominicano presenta bajas sensibles como las de Elly De La Cruz y Teoscar Hernández. A pesar de ello, cuentan con un plantel suficientemente profundo como para sortear estas ausencias sin perder competitividad.

