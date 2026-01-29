Oneil Cruz se une al roster de República Dominicana del Clásico Mundial de Béisbol 2026

República Dominicana sigue confirmando estrellas de Grandes Ligas para el Clásico Mundial 2026 y esta vez le tocó el turno a Oneil Cruz, un talento emergente que estará robusteciendo el roster del manager Albert Pujols en el torneo de selecciones.

El jugador de los Pittsburgh Pirates, que se puede desempeñar como infielder o jardinero, viene de una buena campaña en el 2025, con 20 jonrones, 61 carreras impulsadas y 38 bases robadas. Es un jugador que combina las cinco herramientas del beisbol y que le brinda polivalencia a su estratega.

Tiene cinco años de experiencia en las Grandes Ligas y representará por primera vez a República Dominicana en el torneo. Con su adición, Dominicana parte como gran favorito en el Grupo D que se disputará en Miami y que comparte con Venezuela, Israel, Países Bajos y Nicaragua.

Fernando Tatis Jr., Vladimir Guerrero Jr. Juan Soto, Ketel Marte, Junior Caminero, entre otras estrellas de Grandes Ligas, han sido confirmadas para el Clásico Mundial. Se espera que José Ramírez, estrella de los Cleveland Guardians, también se una al equipo, pero su presencia no ha sido confirmada.

Dominicana y los demás países deberán entregar sus rosters antes del 5 de febrero, fecha en la que la MLB publicará las plantillas oficiales para el torneo. Como ha sucedido con Venezuela y Puerto Rico, el equipo quisqueyano tiene varias bajas.

Elly De La Cruz, campocorto de los Cincinnati Reds y Teoscar Hernández, jardinero derecho de Los Angeles Dodgers, no estarán en el torneo. Framber Valdez, uno de los lanzadores estelares del equipo, está en duda porque aún está en la agencia libre.

Pujols y Dominicana quieren sacarse la espina de la edición del 2023, en la que no pudieron avanzar a la segunda ronda del torneo.

“Creo que con el conjunto que estamos armando, en el que los muchachos saben que en el Clásico pasado no representaron al país como todo el mundo estaba esperando, todos saben que tenemos una responsabilidad y la responsabilidad es tratar de ganar ese campeonato una vez más. Te puedo decir que todos los muchachos que nos estaban representando en el pasado Clásico se fajaron y la disciplina siempre ha estado ahí. Son cosas que pasan en la pelota, es un aprendizaje para tratar de prepararnos mejor", dijo Pujols a ESPN hace unas semanas.

Con la adición de Oneil Cruz, República Dominicana es uno de los favoritos para la edición 2026 del torneo, por la gran combinación de estrellas que tiene el plantel.

