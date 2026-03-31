¿De qué marcas y modelos son los bates y guantes que usan los jugadores en la MLB?

La gran mayoría de las figuras de las Grandes Ligas son patrocinados por grandes marcas de bates y guantes que les aseguran implementos de altísima calidad a cambio de que sean promocionados por las estrellas de la liga.

La visibilidad para las marcas que puede tener un guante o un bate en un encuentro de Grandes Ligas hace que se multipliquen las ventas, a pesar de los acuerdos millonarios que tienen que tener con los jugadores para que utilicen sus productos.

En otras épocas, los jugadores se iban más por las tradiciones o las preferencias, pero ahora los jugadores reconocidos también obtienen un ingreso importante gracias a sus acuerdos con estas empresas de material deportivo.

En el caso de los bates, en el nivel amateur se usan más los compuestos de aluminio y otros materiales, pero en las Grandes Ligas es obligatorio usar madera. El aluminio tiene una salida en la pelota mucho más potente que el bate tradicional.

¿Cómo son los bates en las Grandes Ligas?

En el pasado, algunos jugadores utilizaban corcho mezclado con madera en sus bates para mejorar la salida de la pelota, algo que está prohibido por la liga. Si algún pelotero incurre en esta falta está expuesto a una suspensión importante.

Los bates pueden ser de madera de arce, fresno y abedul, que son los materiales aceptados por la MLB. La marca Marucci es la líder en el mercado y todavía es líder en ventas el bate AP5, diseñado exclusivamente para Albert Pujols, quien se retiró en 2022.

Louisville Slugger es una marca más tradicional e icónica. El modelo C271 es el más popular en la historia del juego y ha sido usado por peloteros con estilos diferentes en su swing.

Victus es otra de las marcas nuevas que han tenido un gran impacto. Se caracteriza por sus modelos personalizados y adaptados a cada jugador. Tienen un modelo de Bryce Harper que es uno de los preferidos del público.

Marca Contexto Marucci Es actualmente la marca número uno en uso por los jugadores. Louisville Slugger La marca más icónica de la historia Victus Conocida por sus acabados llamativos y personalizados Old Hickory Ganó fama mundial por ser la marca preferida de Mike Trout

¿Cómo son los guantes en las Grandes Ligas?

La herramienta defensiva por excelencia es el guante, que ha venido evolucionando a través del tiempo pero sigue teniendo la esencia del pasado. Existen distintos tipos de guantes, sectorizados por las posiciones de los jugadores.

Los del infield utilizan un guante más pequeño que los jardineros, que necesitan uno más grande para poder atrapar los elevados. El receptor utiliza un guante llamado mascota, que es especial para poder detener los lanzamientos de más de 90 millas por hora mientras que el inicialista usa un mascotín, que es muy parecido al del receptor pero un poco más ligero y dinámico.

La marca Rawlings es la oficial promocionada por la MLB. De hecho es la marca que entrega los "Guantes de Oro y Platino", que son los premios defensivos que reciben los jugadores de cada posición año tras año.

Wilson y su mítico guante A2000 siempre ha tenido un puesto importante en la liga, mientras que Mizuno también cuenta con grandes adeptos.

Marca Contexto Rawlings Es el guante oficial de la MLB Wilson Es reconocida por el icónico A2000 Mizuno Muy valorado por lanzadores y jugadores que prefieren la artesanía japonesa SSK / Zett Marca japonesa que promociona Shohei Ohtani

Más contenido de MLB