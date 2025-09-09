Albert Pujols vs. Alex Rodríguez: ¿Quién es mejor?

Aunque se ganó mala fama por sus vínculos con el uso de esteroides, es imposible sacar a Alex Rodríguez de los debates sobre los mejores bateadores derechos de MLB.

El astro, que jugó para Seattle Mariners y Texas Rangers en el campocorto antes de consagrarse como antesalista con los New York Yankees, tiene su nombre en el tope de varios renglones ofensivos de todos los tiempos en las Grandes Ligas y eso le hace merecedor de ser postulado como uno de los mejores, por más que su reputación se viera manchada.

14 years ago today, on the third anniversary of his 500th home run, Alex Rodriguez hits the 600th homer of his career.



This made him the youngest player—and only the seventh all time—to reach the milestone. pic.twitter.com/Zhnsk46gHj — Baseball Reference (@baseball_ref) August 4, 2024

Es por eso que resulta perfectamente válido que el jugador de origen dominicano sea comparado con una leyenda del circuito como lo es Albert Pujols, que cerró en 2022 y en gran forma su carrera de 22 temporadas en las mayores después de vivir algunos años complicados.

¿En qué fue mejor Alex Rodríguez que Pujols?

Sí, esta afirmación es parte de la polémica, pero realmente hay estadísticas y otros elementos de análisis en los que el jugador de los Yankees terminó mejor posicionado que Pujols.

A-Rod tuvo un mejor WAR que Pujols (117.4 vs. 101.2), robó más bases (329 por 117) y tuvo mejores números vitalicios en métricas como el OBP (.380 por .374), slugging (.550 -.544) y OPS (.930 vs. .918).

También consiguió más invitaciones al Juego de Estrellas (14 por 11) y ganó más Bates de Plata (10 por 6). Y hay otro elemento a su favor: como tenía mucha mejor velocidad en las bases consiguió ser parte del exclusivo club 40-40, que tiene seis miembros y Pujols no está entre ellos.

Las semejanzas entre Alex Rodríguez y Pujols

Pujols y Rodriguez mostraron algunas características comunes durante sus años de servicio en MLB: eran principalmente bateadores de poder, aunque también podían presumir de su contacto, tenían contexturas físicas similares y una gran capacidad para producir anotaciones para sus equipos.

En algunos renglones de comparación estadística (y premios) se muestra una paridad, como en la cantidad de conquistas del MVP (tres para cada uno), títulos de bateo (cada uno de ellos fue campeón bate en una ocasión) y de Guantes de Oro (dos, aunque A-Rod está considerado un defensor de élite y Pujols nunca entró en esa discusión). También el average vitalicio es muy similar, con .295 puntos para Rodríguez por .296 de Pujols.

¿Cuáles son las ventajas de Albert Pujols?

A pesar de todos los elementos que se han expuestos, Pujols tiene una superioridad manifiesta en el debate sobre quién es mejor entre él y A-Rod.

El jugador que vistió los uniformes de St. Louis Cardinals, Los Angeles Angels y Los Angeles Dodgers acumuló más hits (3.384 vs. 3.115), cuadrangulares (703 por 696 para desplazarlo del top 4 de todos los tiempos) y carreras impulsadas (2.218 por 2.086), y un anillo de Serie Mundial más (2-1), además de que fue MVP de una Serie de Campeonato, una distinción que Rodríguez nunca pudo ganar.

Y hay otro elemento que está a su favor: los números en playoffs. Pujols jugó más partidos de postemporada (88-76) y dejó mejores estadísticas en estas instancias:

Average: .319 por .259

Hits: 97 por 72

Jonrones: 19 por 13

Carreras impulsadas: 54 por 41

Carreras anotadas: 57 por 43

Aunque con sus números puede estar postulándose (y de seguro sus estadísticas serían mejores sin el año de suspensión que tuvo que cumplir en 2014 por el tema del dopaje) para cualquier discusión que lo ubique entre los grandes bateadores derechos en la historia de MLB, Rodríguez no está a la altura de Pujols, que será un seguro miembro del Salón de la Fama.