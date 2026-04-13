Las marcas que tiene Shohei Ohtani como jugador de dos vías en la MLB en la actualidad

Fue inusual ver a Shohei Ohtani teniendo lo que llamaban “un lento inicio” en la temporada de 2026 en la MLB. Es verdad que en los primeros juegos no mostró la explosividad a la que tiene a todos acostumbrados, pero el japonés está lejos de estar en una sequía.

“Creo que el inicio de mis temporadas siempre es así... Si mantengo este ritmo y mejoro poco a poco, creo que puedo estar en un buen lugar para mayo”, declaró en las primeras semanas de la zafra, aunque está despertando mucho antes de esa fecha.

El equipo de Los Angeles Dodgers cuenta este año con una ventaja en sus aspiraciones de sumar un tercer anillo de Serie Mundial, y es el hecho de tener a su estrella en su doble rol de abridor y bateador designado desde el inicio de la campaña. Y ha respondido en ambas funciones.

Después de la jornada del fin de semana en las Grandes Ligas, Ohtani tiene una línea ofensiva de .286/.425/.571, OPS de .996, cinco cuadrangulares, un doble y 10 carreras impulsadas. Como lanzador, muestra balance de 1-0 con efectividad de 0.00 en dos aperturas, en las que suma ocho ponches, cuatro bases por bolas y cinco hits en 12.0 innings.

Shohei Ohtani currently has:



The longest active on-base streak in MLB (46 games)



The longest active streak of consecutive innings pitched without allowing an earned run among SP in MLB (28 2/3 IP, h/t @EliasSports) — Sarah Langs (@SlangsOnSports) April 12, 2026

Su más reciente salida no fue brillante, pero se las arregló para salir de problemas y su manager Dave Roberts lo reconoce. “Fue una lucha constante. Se notaba. No se sentía compenetrado con su mecánica de lanzamiento. Se ve en los fallos. Estuvo luchando consigo mismo durante toda la salida. Pero obviamente, la competitividad entra en juego, el talento entra en juego, y encontró la manera de completar seis entradas permitiendo solo una carrera”.

Con todo y sus altibajos, la máxima figura en el lineup de estrellas de los Dodgers ha continuado lo que bien sabe hacer: romper récords. La semana pasada superó el récord de Ichiro Suzuki de 2009, con 43 juegos consecutivos embasándose, que era la mayor cantidad para un jugador nacido en Japón.

¿Cuáles son los récords que tiene Shohei Ohtani actualmente?

Shohei Ohtani ha seguido llegando a salvo a las almohadillas y siendo efectivo sobre el montículo, y ahora mismo es dueño de un par de marcas:

La racha activa más larga de juegos embasándose en la MLB (46 juegos).

La racha activa más larga de entradas consecutivas lanzadas sin permitir carreras limpias entre los lanzadores abridores de la MLB (28.2 innings lanzados, vía @EliasSports).

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