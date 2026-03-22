¿Marcelo Mayer o Kristian Campbell? Boston Red Sox toma difícil decisión para Opening Day

Los Boston Red Sox continúan ajustando los últimos detalles de su roster de cara al Opening Day de MLB, motivo por el que dos de sus grandes jóvenes talentos han sido protagonistas de las decisiones recientes del manager puertorriqueño Alex Cora: Marcelo Mayer y Kristian Campbell.



Es que el periodista Chris Cotillo confirmó movimientos opuestos para ambos prospectos. Por un lado, el infielder de extracción mexicana se quedará en el roster principal durante las primeras semanas de contienda, en tanto que Cora le habría comunicado personalmente que será el segunda base titular, en una muestra clara de la confianza que ha generado su rendimiento durante el Spring Training.



En contraste, Campbell fue enviado al campamento de ligas menores y todo apunta a que iniciará la campaña en Triple-A, decisión que llama la atención considerando hechos recientes. El utility de 23 años se adueño de la intermedia en el inicio de la campaña anterior y poco después firmó una extensión contractual de ocho años y 60 millones de dólares. Incluso, resultó nombrado Novato del Mes de abril en la Liga Americana, al margen que su producción ofensiva cayó con el paso de los meses, derivando en su descenso a las menores a mediados de contienda.



Alex Cora says Marcelo Mayer is the second baseman. He told him he made the team this morning. — Chris Cotillo (@ChrisCotillo) March 21, 2026

Por su parte, Mayer también tuvo un primer contacto con las mayores en 2025, a pesar de que su participación se vio limitada a 44 encuentros, principalmente en rol de tercera base y previo a que una lesión en la muñeca pusiera fin a su campaña. Claro está, su desempeño en la actual primavera ha sido suficiente para asegurar un puesto clave en el infield de los Red Sox.



Un aspecto interesante es la posible convivencia futura entre ambas promesas de la organización bostoniana en el roster principal, ya que Cora ha usado a Campbell exclusivamente en los jardines en esta pretemporada, lo que abre la puerta a que éste sea capaz de compartir alineación con Mayer en caso de regresar al equipo principal sin competir directamente por la segunda almohadilla.



A nivel de números en ataque, los dos beisbolistas todavía buscan consolidarse, al punto que Campbell cerró su primera experiencia en MLB, en 2025, con un promedio de bateo de .223 junto a seis jonrones y 21 producidas en 263 turnos legales; mientras que Mayer registró .228 de promedio, con cuatro cuadrangulares y 10 hits en 127 apariciones al plato.



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