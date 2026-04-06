Marlins cambiarán a Sandy Alcántara antes de la fecha límite de cambios de 2026

Aunque la asistencia en su estadio no lo refleje, los Miami Marlins atraviesan uno de sus mejores momentos de los tiempos recientes en MLB, con algunas piezas de notables prestaciones como Sandy Alcántara.

En efecto, la novena del sur de Florida posee marca de 6-3, aunado a exhibir un rendimiento competitivo que sorprende a propios y extraños, especialmente gracias al dominio de su as monticular y Cy Young de la Liga Nacional en 2022.

Es que el derecho dominicano ha sido clave en este arranque de los Marlins, acumulando foja de 2-0 y una efectividad inmaculada de 0.00, ya que en 16.0 entradas de labor suma 12 ponches y viene de una actuación brillante en la que permitió sólo tres hits en una blanqueada contra Chicago White Sox. Pero paradójicamente, este gran nivel del nacido en Azua podría acelerar su salida del club.

Según el periodista Bob Nightengale, los peces estarían considerando seriamente cambiar a Alcántara. "Deben decidir si envían a Sandy a otro equipo, puesto que está mostrando destellos de su nivel de Cy Young de 2022", reveló el reportero.

Nightengale: Rival executives fully expect Marlins to trade Sandy Alcantara by trade deadline.



Alcantara through 2 starts:

16 IP

0 ER

12 K

7 H

2 BB pic.twitter.com/s8OtJ1g4RT — Underdog MLB (@UnderdogMLB) April 6, 2026

Claro está, el panorama contractual del doble All Star también influye en esta posible decisión, ya que tiene un acuerdo que finaliza tras esta campaña, con una opción de equipo para 2027 valorada en 21 millones de dólares. Esto lo convierte en una pieza sumamente atractiva para entidades contendientes que buscan reforzar su rotación antes de la fecha límite de canjes, el 31 de julio.

¿Cómo sería el cambio entre Dodgers y Marlins por Sandy Alcántara?

En este escenario, el analista Patrick McAvoy agregó que Los Angeles Dodgers aparecen como un candidato natural a quedarse con el pitcher quisqueyano, tanto que proyectó un posible intercambio que sacudiría el mercado de MLB.

Efectivamente, McAvoy piensa que los Dodgers podrían recibir a Alcántara, mientras que el retorno a los Marlins estaría compuesto de un paquete de jóvenes talentos encabezado por el jardinero prospecto Josue De Paula, junto al infielder Mike Sirota y el también patrullero Alex Freeland.

Para el conjunto dirigido por Dave Roberts este movimiento encajaría perfectamente en su filosofía agresiva para mantenerse como contendiente y aspirar al tricampeonato en las mayores. De hecho y a pesar de contar con un roster sólido, las dudas en el inicio de temporada del japonés Roki Sasaki quizás empuje a la gerencia a buscar un refuerzo de elevado estatus para la rotación.

Más contenido sobre MLB