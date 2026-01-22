¿Cuáles son los mejores asientos del Fenway Park? Guía de precios y dónde ver mejor el juego

Con 114 años de historia, el Fenway Park es un santuario del béisbol. Un lugar donde cada rincón respira tradición y respalda a sus niños mimados, los Boston Red Sox.

Por tal motivo, asistir a un partido en el mítico recinto en Massachusetts no es sólo ver el deporte del bate y el guante; es vivir una experiencia cargada de bagaje, arquitectura única y una cercanía al terreno, indistintamente del asiento que se ocupe, difícil de igualar.

En consecuencia, elegir bien la butaca puede marcar diferencias, aunque también es cierto que en el estadio más longevo de MLB, con capacidad para casi 38.000 espectadores, la vivencia se disfruta desde cualquier lugar.

Claro que los precios para atestiguar un compromiso en Fenway varían significativamente según la ubicación, la demanda del partido y el día de la semana, así que, a continuación, se presentará un rango general de lo que se puede llegar a pagar para ver a los patirrojos en su hogar y gozar del encanto del mismo.

Dugout Seats (Asientos a nivel de campo)

Los Dugout Seats están situados justo detrás de la banca de los equipos, en las secciones de la1 a la 10. Son considerados por muchos los mejores puestos del parque debido a su cercanía al diamante y la excelente visibilidad de la acción. Permiten ver detalles del juego que pasan desapercibidos desde otras zonas, como la comunicación entre peloteros y coaches.

Precio aproximado de la entrada: $250 - $450.

Field Box Seats

Estos rodean gran parte del campo a nivel bajo y ofrecen una vista amplia y equilibrada del encuentro. Son ideales para quienes buscan una experiencia premium sin llegar al coste de los Dugout Seats. Dichas localidades combinan comodidad, buena perspectiva y una atmósfera muy intensa.

Precio aproximado de la entrada: $150 - $300.

Loge Box Seats

Ubicados en el nivel intermedio del estadio, los Loge Box Seats son una de las alternativas favoritas de los aficionados habituales, ya que desde allí se obtiene una excelente vista estratégica del choque y perfecta para seguir acciones defensivas y ofensivas.

Precio aproximado de la entrada: $90 - $180.

Green Monster Seats (Asientos encima del Monstruo Verde)

Los asientos situados sobre el famoso Monstruo Verde, el icónico muro del jardín izquierdo, empujan hacia una de las experiencias más singulares y deseadas del béisbol universal. Aunque no permiten ver todo el terreno, la cercanía a los batazos largos y la exclusividad los hacen muy atractivos.

Precio aproximado de la entrada: $300 - $500.

Un boleto encima del Monstruo Verde es uno de los grandes anhelos de muchos fans de MLB | Daniel Shirey/GettyImages

Bleacher Seats (Gradas exteriores)

Las gradas del bosque central y derecho, conocidas como bleachers, gustan a las personas que piden ambiente, emoción y precios más accesibles, motivado a que son sillas populares en las que se unen jóvenes y grupos.

Precio aproximado de la entrada: $30 - $80.

¿Qué tan cómodo será el Fenway Park para la temporada 2026 de MLB?

Fenway Park mantendrá su encanto histórico y singularidad en el nuevo curso de Grandes Ligas; sin embargo, su comodidad es relativa considerando que es un estadio antiguo con asientos estrechos y vistas limitadas en algunos puntos.

Eso sí, al margen de que jamás traerá el confort de los escenarios modernos, las mejoras continuas y la atmósfera hacen de la casa de los Medias Rojas una experiencia única y difícil de emular.

